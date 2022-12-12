سليانة: التعهد بـ 37 إمرأة ضحايا عنف طيلة السنة الجارية (مندوبية المرأة والأسرة)

بلغ عدد النساء ضحايا العنف المتعهد بهن واللواتي توجهن إلى مصالح المندوبية الجهوية للمرأة بسليانة، منذ جانفي المنقضي إلى غاية ديسمبر الجاري، 37 إمرأة، تم توجيههن إلى الهياكل المعنية، بحسب رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة إيناس بوحلي.

وذكرت، في تصريح، اليوم الإثنين، لـ"وات"، أنه تم إيواء 5 نساء معنّفات في إطار التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة بولاية سليانة والّتي تضمّ ممثلي مختلف الهياكل بما في ذلك مصالح المندوبية الجهوية للمرأة وممثلي النيابة العمومية والصحة والأمن ووسائل الإعلام ومكوّنات المجتمع المدني وغيرها من الهياكل المتدخلة





وأضافت أنه في إطار تظاهرة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي إنطلقت فعالياتها منذ 25 نوفمبر المنقضي إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، تمّ تنظيم حملات تحسيسية توعوية بعدد من معتمديات ولاية سليانة وربطها بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك التزاما بالاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الإشراف والتي تنصّ على تمكين المرأة اقتصاديا حتى تتغلب على العنف وتحقق استقلاليتها المالية وتكتسب حقّها في حياة كريمة هي وعائلتها.

وأشارت بوحلي، في نفس السياق، إلى أن برنامج رائدات يمكن المرأة من الانتصاب للحساب الخاص ومن الاستقلالية المالية.



