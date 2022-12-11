سوسة : تسليم اشعارات الموافقة الأولية لفائدة 55 منتفع ومنتفة لاحداث مشاريع صغرى في اطار برنامج التمكين الاقتصادي المخصص للاسر ذات الوضعيات الخاصة

نتظم اليوم الاحد بمقر ولاية سوسة موكب تم خلاله تسليم اشعارات الموافقة الأولية لفائدة 55 منتفع ومنتفعة من معتمديات كندار وسيدي الهاني وسوسة الرياض وسوسة سيدي عبد الحميد والنفيضة لاحداث مشاريع صغرى في اطار برنامج التمكين الاقتصادي المخصص للاسر ذات الوضعيات الخاصة وذلك بكلفة جملية بلغت 400 الف دينار بعنوان سنتي 2021 و2022





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وأفاد المندوب الجهوي للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن احمد قليم في تصريح لوات ان برنامج التمكين الاقتصادي المخصص للاسر ذات الوضعيات الخاصة يندرج في إطار مواصلة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ جهودها في مجال دعم الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيّات الخاصّة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على تمويل وبعث مشاريع صغرى ومرافقتها للمحافظة على موارد رزقها بما يساهم في إخراجها من دائرة الفقر في سياق تدخل ممنهج وفق مقاربة تشاركية.وأضاف ان اشعارات أخرى بالموافقة على احداث مشاريع صغرى سيتم اسنادها لاحقا الى عدد اخر من المنتفعين الذين يستكملون حاليا إجراءات الحصول على شهادات الكفاءة المهنية لتمكنهم من ممارسة أنشطة حرفية مختلفة.ودعا والي سوسة نبيل الفرجاني المنتفعين باشعارات الموافقة الى المحافظة على مشاريعهم وتنميتها وتطويرها