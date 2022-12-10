بطولة الرابطة الثانية(الجولة7-المجموعة1): النتائج و الترتيب


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 15:49 قراءة: 1 د, 0 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة للمجموعة الاولى من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت :


المجموعة الاولى
10 ديسمبر 2022
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ملعب مصطفى الدوري
امل جربة - النجم الرادسي 1-صفر
ملعب قابس
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مستقبل قابس - مستقبل المرسى صفر-صفر
ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - امل الرقبة بتطاوين صفر-صفر
ملعب بنبلة
النادي البنبلي - جندوبة الرياضية 2-1
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - النادي القربي 2-صفر
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - اولمبيك مدنين 1-صفر

الترتيب
1-شبيبة القيروان 14 7
2-مستقبل المرسى 12 7
3-امل الرقبة بتطاوين 11 7
-مستقبل وادي الليل 11 7
5-النادي القربي 10 7
6-النجم الرادسي 9 7
-مستقبل المحمدية 9 7
8-امل جربة 8 7
-النادي البنبلي 8 7
10-جندوبة الرياضية 7 7
11-مستقبل قابس 6 7
12-اولمبيك مدنين 5 7

المجموعة الثانية
الاحد 11 ديسمبر 2022
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي - مكارم المهدية هيثم قيراط
ملعب قفصة
قوافل قفصة - الملعب القابسي حمزة جعيد
ملعب 2 مارس
الملعب الصفاقسي - هلال مساكن مجدي بلاغة
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين علي مختار
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - القلعة الرياضية اشرف الحركاتي
ملعب العمران
شبيبة العمران - جمعية جربة سفيان منصري

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