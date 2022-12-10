بطولة الرابطة الثانية(الجولة7-المجموعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة للمجموعة الاولى من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت :







المجموعة الاولى

10 ديسمبر 2022

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ملعب مصطفى الدوري

امل جربة - النجم الرادسي 1-صفر

ملعب قابس

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مستقبل قابس - مستقبل المرسى صفر-صفر

ملعب حمدة العواني

شبيبة القيروان - امل الرقبة بتطاوين صفر-صفر

ملعب بنبلة

النادي البنبلي - جندوبة الرياضية 2-1

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية - النادي القربي 2-صفر

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - اولمبيك مدنين 1-صفر



الترتيب

1-شبيبة القيروان 14 7

2-مستقبل المرسى 12 7

3-امل الرقبة بتطاوين 11 7

-مستقبل وادي الليل 11 7

5-النادي القربي 10 7

6-النجم الرادسي 9 7

-مستقبل المحمدية 9 7

8-امل جربة 8 7

-النادي البنبلي 8 7

10-جندوبة الرياضية 7 7

11-مستقبل قابس 6 7

12-اولمبيك مدنين 5 7



المجموعة الثانية

الاحد 11 ديسمبر 2022

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي - مكارم المهدية هيثم قيراط

ملعب قفصة

قوافل قفصة - الملعب القابسي حمزة جعيد

ملعب 2 مارس

الملعب الصفاقسي - هلال مساكن مجدي بلاغة

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين علي مختار

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - القلعة الرياضية اشرف الحركاتي

ملعب العمران

شبيبة العمران - جمعية جربة سفيان منصري



المجموعة الاولى10 ديسمبر 2022ملعب مصطفى الدوريامل جربة - النجم الرادسي 1-صفرملعب قابسمستقبل قابس - مستقبل المرسى صفر-صفرملعب حمدة العوانيشبيبة القيروان - امل الرقبة بتطاوين صفر-صفرملعب بنبلةالنادي البنبلي - جندوبة الرياضية 2-1ملعب المحمديةمستقبل المحمدية - النادي القربي 2-صفرملعب وادي الليلمستقبل وادي الليل - اولمبيك مدنين 1-صفر1-شبيبة القيروان 14 72-مستقبل المرسى 12 73-امل الرقبة بتطاوين 11 7-مستقبل وادي الليل 11 75-النادي القربي 10 76-النجم الرادسي 9 7-مستقبل المحمدية 9 78-امل جربة 8 7-النادي البنبلي 8 710-جندوبة الرياضية 7 711-مستقبل قابس 6 712-اولمبيك مدنين 5 7ملعب جرجيسالترجي الجرجيسي - مكارم المهدية هيثم قيراطملعب قفصةقوافل قفصة - الملعب القابسي حمزة جعيدملعب 2 مارسالملعب الصفاقسي - هلال مساكن مجدي بلاغةملعب بن عروسسبورتينغ بن عروس - سبورتينغ المكنين علي مختارملعب حمام الانفنادي حمام الانف - القلعة الرياضية اشرف الحركاتيملعب العمرانشبيبة العمران - جمعية جربة سفيان منصري