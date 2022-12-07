أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يؤدون اليمين أمام رئيس الدولة


Publié le Mercredi 07 Decembre 2022 - 19:50 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.


وفي هذا السياق، أشار رئيس الدولة إلى أنّ هذا المقترح تمّ تقديمه منذ 20 مارس 2012، بناءً على تقرير أعدّه المرحوم الأستاذ عبد الفتّاح عمر.

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وقال: "لقد كانت الأسماء معلومة وعدد المعنيين بالأمر 460، ويقدّر المبلغ المطلوب بـ 13 ألف و500 مليار..".

وشدّد قيس سعيّد على أنّ المبلغ المذكور ملك للشعب التونسي، ولا بدّ أن يعود له، محذّرا في هذا الصدد، من الاستيلاء على مقدّرات الشعب.
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