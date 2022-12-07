تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تونس و الصين محور لقاء رئيس الدولة بالسفير الصيني بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، زيانغ جيانغو، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه.

ونوّه رئيس الدولة بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والصين في عدّة مجالات، دعيا إلى مزيد تدعيمها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسية على الدعم الذي حظي به أثناء أداء مهامه.





من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسية على الدعم الذي حظي به أثناء أداء مهامه.