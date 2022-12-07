بوعسكر يؤكد حرص هيئة الانتخابات على التزام دور العبادة بواجب الحياد خلال الحملة الانتخابية


Publié le Mercredi 07 Decembre 2022 - 15:52 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، حرص الهيئة على التزام دور العبادة بواجب الحياد خلال الحملة الانتخابية، وسعيها الى إحكام التنسيق في هذا المجال مع وزارة الشؤون الدينية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أئمة المساجد لتعريفهم بالإطار القانوني المنظم للحملـة الانتخابية وللانتخابات، والضوابط المحمولة عليهم في إطار ممارستهم لمهامهم، واحترامهم لواجب الحياد خلال العملية الانتخابية.


ولدى افتتاحه اليوم الاربعاء، أشغال الدورة التكوينية التي نظمتها الهيئـة الفرعية للانتخابات بأريانة، لفائدة أئمة المساجد بالدائرة الانتخابية بأريانة وممثلين عن وزارة الشؤون الدينية، حول محور "حياد دور العبادة في الفترة الانتخابية"، أشاد بوعسكر بما برهن عليه أئمة المساجد خلال استفتاء 25 جويلية 2022 من التزام بهذا المبدأ، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

..

.

من جهته، ألقى رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، مداخلة حول الإطار القانوني المنظم للحملة وللانتخابات التشريعية لسنة 2022 ، فضلا عن التعريف بمبدأ الحياد وبالجرائم الانتخابية وفقا للقانون التونسي.

وقد حضر أشغال الدورة التكوينية، نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي وعضو مجلس الهيئة محمد نوفل الفريخة.
..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258011



World cup

En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 07 ديسمبر 2022 | 13 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:18 07:18 05:46
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1423°-1721°-1617°-14
  • Avoirs en devises
    21785,5

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,36556 DT        1$ =3,19061 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   987,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   