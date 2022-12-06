لقاءات الاعمال التونسية الافريقية- مؤطر

انطلقت اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة فعاليات النسخة الثانية من "لقاءات الاعمال التونسية الافريقية"، لتتواصل غدا الأربعاء، بتنظيم من مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتونس، وحضور شخصيات وخبراء وممثلين عن عديد المنظمات الاقتصادية الإقليمية.





..



.

..

وتعد هذه التظاهرة ملتقى مهنيا مباشرا بين المؤسسات التونسية المصدرة والموردين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء بهدف دفع الصادرات التونسية نحو اكبر عدد ممكن من الاسواق الافريقيةوفي ما يلي الدول الافريقية المشاركة:نيجيريا 12 شركة، غانا 3، البنين 3، الكامرون 9، غينيا 1، جمهورية الكونغو الديمقراطية 6، جمهورية الكونغو 2، الكوت ديفوار8، بوركينا فاسو 6، الطوغو 3، السنغال 2، كينيا 21، تنزانيا 1، الموزمبيق 1، النيجر 1، بورندي 1، السودان 1وضمت هذه التظاهرة 150 مؤسسة تونسية مهتمة بتطوير نشاطها مع البلدان الافريقية و17 دولة افريقية مشاركة و81 موردا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء.وتعد "لقاءات الاعمال التونسية الافريقية" تظاهرة رائدة لربط شراكات الاعمال بافريقيا بحضور ممثلين عن 200 شركة تونسية مصدرة باكثر من 100 موردستشهد التظاهرة عقد اكثر من 1000 لقاء يجمع على مدى يومين 100 رجل اعمال افريقي بممثلين عن مؤسسات اقتصادية تونسية ناشطة في 10 قطاعات واعدة، على غرار الصناعات الغذائية والكهربائية والملابس والصناعات الصيدلية ومواد البناء والاشغال العامة، بالاضافة الى خدمات الصحة والتعليم والتكوين وتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتيذكر ان الدورة الاولى للقاءات الاعمال التونسية الافريقية، كان قد نظمها مركز النهوض بالصادرات سنة 2020 في صيغة افتراضية تبعا لتفشي جائحة كورونا وعملا باجراءات التوقي والحد من انتشار فيروس كوفيد - 19.