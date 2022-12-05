رئيس الجمهورية يعاين الفضاءات المخصصة للجنة الوطنية للصلح الجزائي

عاين، رئيس الجمهورية قيس سعيد، أثناء زيارته اليوم الإثنين لمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة، الفضاءات المخصصة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وذلك حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





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ودعا رئيس الجمهورية، وفق البلاغ، إلى ضرورة أن تنطلق اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في القيام بالمهام الموكولة لها في أقرب وقت حسب ما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته لاسيّما بعد استكمال كافة الإجراءات لتكوينها وتوفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية للانطلاق الفعلي في أعمالها.كما أدى رئيس الجمهورية زيارة إلى مقر وزارة الداخلية ، والتقى وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدد من إطارات الوزارةوتجول بأسواق المدينة العتيقة وبشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة أين التقى بجموع من المواطنين واطلع على مشاغلهم وأنصت إلى مطالبهم،وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية