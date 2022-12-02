بنزرت: إسناد 45 رخصة نقل غير منتظم " لواج" لفائدة مستحقيها


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 14:40 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تعزّزت قائمة أصحاب رخص النقل غير المنتظم "لواج" بولاية بنزرتعقب تولي مصالح الولاية ، اليوم الجمعة، إسناد 45 رخصة جديدة لفائدة مستحقيها من مهنيي القطاع.
وقال رئيس المجلس الجهوي للنقل والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، إنه تم العمل على هذه الدفعة الجديدة من الرخص في اطار اللجنة الاستشارية للنقل غير المنتظم ببنزرت، والتي تضمّ جميع ممثلي القطاع من المصالح الإدارية والأمنية والمهنية والمنظماتية، وتندرج في اطار استراتيجية الجهة في السعي لمزيد تحسين خدمات ومرافق النقل غير المنتظم بالجهة ومجال النقل عموما.


ودعا أصحاب الرخص الجديدة ومن خلالهم بقية مهنيي القطاع بالعمل على دعم مختلف مبادرات السلطة الجهوية والمتدخلين في المجال للنهوض أكثر بقطاع النقل غير المنتظم بالجهة لما فيه خير ومصلحة المواطن والتنمية العامة بالجهة.
..

.


من جانبه، أوضح رئيس غرفة اللواج بمنظمة الأعراف، عدنان العلوش، ان الرخص الجديدة المسندة تتوزع بين رخص نقل داخل الولاية ورخص نقل خارج الولاية، وقد تمّ إسنادها في كنف الشفافيّة، وفق تعبيره.
يشار إلى أن جلسة عمل انتظمت في هذا الإطار، اليوم بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة، سمير عبد اللاوي وحضور الكاتب العام للولاية فيصل الجويني والمعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني، ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، هشام شريف، وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، بشير السحباني، وبقية ممثلي وأعضاء اللجنة الاستشارية للنقل غير المنتظم ببنزرت ومهنيي القطاع.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257749



World cup
  16:00 Corée du Sud - Portugal
  16:00 Ghana - Uruguay
  20:00 Serbie - Suisse
  20:00 Cameroun - Bresil

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 02 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:14 05:42
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1321°-1420°-1222°-1322°-14
  • Avoirs en devises
    21863,7

  • (1 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35088 DT        1$ =3,20805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 dec)   954,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   