كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجلت مختلف مناطق البلاد نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الإربعاء إلى السابعة من صباح الخميس)، في ما يلي هذه الكميّات الأمطار بحساب المليمتر.







//ولاية تونس// تونس قرطاج 2 / سيدي بوسعيد 6 /



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//ولاية جندوبة// فرنانة 2 / بني مطير 9 / سد بوهرتمة 3 / غار الدماء 2 / عين دراهم 13 / بوسالم 2 / جندوبة 1 / طبرقة 17 / سد بربرة 12 /



//ولاية زغوان// مقرن 4 /

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//ولاية نابل// الحمامات 1 / دار شعبان 1 / بني خيار 1 / تاكلسة 6 / الميدة 3 / قرمبالية 1 / الهوارية 6 / بني خلاّد 2 / قربة 2 / نابل 2 / سليمان 3 /



//ولاية سليانة// قعفور 2 / برقو 5 / العروسة 2 / سليانة 1 / الكريب 2 / بوعرادة 6 /



//ولاية الكاف// السرس 1 / قلعة السنان 2 / الطويرف 1 / ساقية سيدي يوسف 4 / نبر 1 / وادي ملاق 2 / الكاف المحطة 3 / الكاف المدينة 1 / القصور 2 /



//ولاية القصرين// تالة 1 /



//ولاية باجة// تيبار 4 / سد كساب 5 / سد سيدي سالم 4 / مجاز الباب 4 / تستور 4 / عمدون 5 / نفزة 3 / تبرسق 5 / قبلاط 6 / باجة المحطّة 5 / باجة الجنوبية 3 /



//ولاية بنزرت// ماطر 2 / منزل بورقيبة 3 / غزالة 1 / رأس الجبل 5 / العالية 12 / أوزتيك 3 / جومين 2 / سجنان 4 / تينجة 2 / سيدي أحمد 1 / بنزرت المدينة 8 /



//ولاية بن عروس// بومهل 1 / فوشانة 1 / مقرين 9 / مرناق 2 / رادس 8 / الحليدية 3 / بن عروس 1 / حمام الانف 4 / المحمدية 1 / بئر الباي 1 /







//ولاية تونس// تونس قرطاج 2 / سيدي بوسعيد 6 ///ولاية جندوبة// فرنانة 2 / بني مطير 9 / سد بوهرتمة 3 / غار الدماء 2 / عين دراهم 13 / بوسالم 2 / جندوبة 1 / طبرقة 17 / سد بربرة 12 ///ولاية زغوان// مقرن 4 ///ولاية نابل// الحمامات 1 / دار شعبان 1 / بني خيار 1 / تاكلسة 6 / الميدة 3 / قرمبالية 1 / الهوارية 6 / بني خلاّد 2 / قربة 2 / نابل 2 / سليمان 3 ///ولاية سليانة// قعفور 2 / برقو 5 / العروسة 2 / سليانة 1 / الكريب 2 / بوعرادة 6 ///ولاية الكاف// السرس 1 / قلعة السنان 2 / الطويرف 1 / ساقية سيدي يوسف 4 / نبر 1 / وادي ملاق 2 / الكاف المحطة 3 / الكاف المدينة 1 / القصور 2 ///ولاية القصرين// تالة 1 ///ولاية باجة// تيبار 4 / سد كساب 5 / سد سيدي سالم 4 / مجاز الباب 4 / تستور 4 / عمدون 5 / نفزة 3 / تبرسق 5 / قبلاط 6 / باجة المحطّة 5 / باجة الجنوبية 3 ///ولاية بنزرت// ماطر 2 / منزل بورقيبة 3 / غزالة 1 / رأس الجبل 5 / العالية 12 / أوزتيك 3 / جومين 2 / سجنان 4 / تينجة 2 / سيدي أحمد 1 / بنزرت المدينة 8 ///ولاية بن عروس// بومهل 1 / فوشانة 1 / مقرين 9 / مرناق 2 / رادس 8 / الحليدية 3 / بن عروس 1 / حمام الانف 4 / المحمدية 1 / بئر الباي 1 /