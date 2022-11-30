صدور الترجمة الإيطالية للرواية التونسية "نازلة دار الأكابر" للكاتبة أميرة غنيم

صدرت اليوم الأربعاء الترجمة الإيطالية للرواية التونسية "نازلة دار الأكابر" لمؤلفتها الروائية أميرة غنيم. وحملت هذه الرواية باللغة الإيطالية عنوان "La casa dei notabili" وتولّت ترجمتها "باربرا تيريسي".





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وصدرت هذه الرواية للأديبة والدكتورة أميرة غنيم سنة 2020 عن دار مسكلياني في تونس ومسعى في كندا. وتنزّل أحداثها الرواية في تونس من ثلاثينيات القرن الماضي إلى ما بعد سنة 2011، لتميط اللثام عن أسرار شخصية المفكر الإصلاحي، الطّاهر الحداد، الذي مثل حضوره ضمن النّسيج التخييلي للرواية رمزيّة تعيد الاعتبار لشخصيات وطنية مرموقة من التاريخ العربي الجماعي، تعرضت بسبب مواقفها الفكرية إلى القهر الاجتماعي، ودفعت غاليا ضريبة دفاعها عن التّحرر في سياق إيديولوجي يقدّس المحافظة والتقليد، ومنهم الطاهر الحداد، لما بدا فيه من طابع تنويري سبق عصره.وتميّزت هذه الرواية، وفق النقاد، بجرأة أسلوب القص والحكي، بالإضافة إلى جرأتها في كشف المستور عن "غوايات الأكابر"، وإبراز عيوبهم، مسلّطة الضوء على "ماخور الرّجال" وهو من المواضيع المسكوت عنها اجتماعياً وفي الأدب، وما يجري خلف الأبواب المغلقة من طبقية حتى بين الخدم، لتغدو الرواية سرداً تاريخياً يحفظ الذاكرة الحكائية الأنثوية التونسية.ولعل أهم ما في تقنية وبنية هذه الرواية، هو توظيف التاريخ لجانب التخييل الذي كان منبع السرد، فتوظيف الأحداث التاريخية جاء لخدمة السرد، ذلك أن هدف غنيم ليس السرد التاريخي، بل الحكي الروائي من زاوية معتمة في تاريخ تونس الحديث، حيث وظفت بذكاء الحدث السياسي والاجتماعي والسياقات الثقافية، بل والاقتصادية في طي الإحالات على الحاضر.وكانت رواية "نازلة دار الأكابر" وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "جائزة البوكر العربية" لعام 2021. وفي في مطلع السنة الحالية (2022) أعلن منظمو جائزة "البوكر" عن اختيار رواية "نازلة دار الأكابر" لترجمتها وإصدارها باللغة الأنقليزية عن دار أوروبا خلال السنة الحالية، وهو تقليد دأبت عليه يتمثل في ترجمة الروايات التي وصلت القائمة القصيرة. وفازت الرواية كذلك بجائزة لجنة تحكيم الكومار الذهبي في تونس سنة 2020.وأميرة غنيم هي كاتبة وأكاديمية تونسية من مواليد 1978، حائزة على التبريز في اللغة والآداب العربية، وعلى الدكتوراه في اختصاص اللسانيات وتعمل أستاذة لسانيات وترجمة بالجامعة التونسية. صدر لها كتاب حول الترجمة واللسانيات ورواية "الملف الأصفر" (2019) التي حصلت على جائزة الشيخ راشد بن حمد، عام 2020 وصدر لها في العام ذاته روايتها الثانية، "نازلة دار الأكابر".أما "باربرا تيريسي" التي تولّت ترجمة هذه الرواية، فهي حاصلة على الإجازة في اللغات الأجنبية وآدابها (العربية والألمانية). وأقامت في العاصمة المصرية القاهرة بين عامي 2005 و 2011 ، حيث حضرت دورات مختلفة في اللغة العربية وآدابها وعملت وسيطا في اللغة والترجمة بالقنصلية الإيطالية في القاهرة (من 2006 إلى 2008) كما تولّت تدريس اللغة الإيطالية في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بين 2008 و2011. وهي أيضا متعاونة مع عدة دور نشر إيطالية كمترجمة أدبية مستقلّة. كما أنها مولعة بالأدب العراقي المعاصر.لمح