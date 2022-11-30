حصلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على امتياز استغلال المحروقات "الزاوية" بالكامل في حين ستتقاسم بالتساوي مع شركة "إيني تونس ب ف" امتياز "واد زار .





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ومنحت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم موافقتها على منح امتياز "الزاوية" و "واد زار "على شكل قرار صادر بالرائد الرسمي عدد 130 بتاريخ 29 نوفمبر 2022.ويغطي حقل "الزاوية" مساحة تبلغ 40 كيلومترا مربعا وقد حصلت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية على هذا الامتياز لمدة عشرين 20 سنة ابتداء من تاريخ غرة جانفي 2020.وستستثمر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تتشارك مع شركة "إيني تونس ب ف" امتياز المحروقات "واد زار" لمدة 20 سنة ابتداء من تاريخ 21 أوت 2022 .وتبلغ مساحة الرخصة 96 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 24 محيطا أوليا علما وانه يتعين على أصحاب امتياز الاستغلال "الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية خلال مدة صلوحية الامتياز".