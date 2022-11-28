نزول كميات متفاوتة الأهمية من الأمطار على مستوى 10 ولايات خلال 24 ساعة الماضية

سجلت 10 ولايات، خلال 24 ساعة الماضية، نزول امطار بلغت كمياتها القصوى 28 مليمترا بقصور الساف التابعة لولاية المهدية في حين سجلت القصرين هبوب رياح قوية تجاوزت 100 كلم في الساعة ووولايات الجنوب هبوب رياح رملية.





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وبين المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة حول كميات الامطار ان الامطار شملت ولايات نابل وزغوان وبن عروس وأريانة والمنسيتر والمهدية وصفاقس ومدنين وتطاوين.وتلقت الهوارية التابعة لولاية نابل 10 ملمترات في حين سجلت جرادو من ولاية زغوان 5 مليمترات وجرجيس من ولاية مدنين 15 مليمترا وسيدي علوان من ولاية المهدية 20 مليمترا.واشارت بيانات المعهد الى نزول 22 مليمترا بالمكنين التابعة لولاية المنستير في حين شهدت منطقة قرقنة التابعة لولاية صفاقس نزول 10 مليمرات وتلقت منطقة البئر الاحمر من ولاية تطاوين 4 مليمرات.وبلغت قوة الرياح 90 كلم/ س بالمنستير والمهدية 86 كلم /س بصفاقس و79 بنابل وتطاوين و 76 بقفصة و 72 بالنفيضة في حين بلغت مستوى 50 كلم/ س بسليانة ورمادة التي سجلت رياحا رملية طالت، كذلك، مطماطة وقفصة وتوزر وجربة ومناطق اخرى.