كاس العالم 2022 - نهاية مشوار لاعب المنتخب السعودي سلمان الفرج بسبب الاصابة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاء مسيرة قائدة المنتخب سلمان الفرج في نهائيات كأس العالم قطر2022 وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب أمام الأرجنتين.

وذكر الاتحاد السعودي ، في بيان له اليوم الاحد، أن سلمان الفرج سيغادر معسكر المنتخب بالدوحة من أجل بداية مرحلة العلاج والتي تتطلب عدة أسابيع.





وأضاف البيان أن هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي سمح للاعب بمغادرة المعسكر بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرة اللاعب على الاستمرار مع المنتخب فيما تبقى من مبارياته في المونديال إذ يحتاج لبدء البرنامج العلاجي.



..



.

وتعرض الفرج لإصابة قوية في التحامه مع أحد مدافعي الأرجنتين خلال المباراة التي حقق فيها السعودي فوزاً تاريخياً بهدفين مقابل هدف في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الثالثة.

ويتأهب المنتخب السعودي لمباراته الاخيرة في المجموعة بلقاء نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل باستاد لوسيل، ويملك الأخضر فرصة كبيرة للتأهل للدور الثاني إذ إن الفوز في هذه المباراة يعبر به رسمياً للدور ثمن النهائي.



وأضاف البيان أن هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي سمح للاعب بمغادرة المعسكر بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرة اللاعب على الاستمرار مع المنتخب فيما تبقى من مبارياته في المونديال إذ يحتاج لبدء البرنامج العلاجي.وتعرض الفرج لإصابة قوية في التحامه مع أحد مدافعي الأرجنتين خلال المباراة التي حقق فيها السعودي فوزاً تاريخياً بهدفين مقابل هدف في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الثالثة.ويتأهب المنتخب السعودي لمباراته الاخيرة في المجموعة بلقاء نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل باستاد لوسيل، ويملك الأخضر فرصة كبيرة للتأهل للدور الثاني إذ إن الفوز في هذه المباراة يعبر به رسمياً للدور ثمن النهائي.