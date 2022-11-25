أيام قرطاج المسرحية 2022: عرض 82 عملا من 23 بلدا من 3 إلى 10 ديسمبر

تسجل الدورة الثالثة والعشرون لأيام قرطاج المسرحية حضور 82 عملا مسرحيا من 23 بلدا. وتسجل هذه الدورة التي ستقام من 3 إلى 10 ديسمبر 2022 حلول السينغال ضيف شرف، إلى جانب عودة المسرح السوداني وكذلك اللبناني للمشاركة، بعد غياب خلال الدورات الماضية.





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وكشفت الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية برئاسة نصاف بن حفصية عن برنامج الدورة 23 للمهرجان في ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وتتضمن هذه الدورة ثمانية أقسام منها عروض المسابقة الرسمية ومسرح العالم ومسرح الطفل ومسرح المدارس والهواية وعروض الشارع ومسرح الحرية الذي يقدمه نزلاء السجون، إلى جانب الندوات والورشات التكوينية.وفي ما يتعلق بقسم المسابقة الرسمية، سيكون المسرح التونسي ممثلا بعمليْن هما "ضوء" للطاهر عيسى بن العربي و"تائهون" لنزار السعيدي. ويتسابق هذان العملان مع 10 أعمال مسرحية أخرى هي "النسر يسترد أجنحته" (السودان) و"شمس ومجد" (سوريا) و"أنتيقون" (الجزائر) و"المجوهرات" (الكونغو الديمقراطية) و"حدائق الأسرار" (المغرب) و"الديار" (السينغال) و"ايزدان" (العراق) و"هملت بالمقلوب" (مصر) و"لغم أرضي" (فلسطين) و"كوكتيل شقف بلا معنى" (لبنان).وتحتكم عروض المسابقة إلى لجنة ترأسها الممثلة التونسية ليلى طوبال وتضم في عضويتها المخرجة اللبنانية لينا أبيض والمسرحي يوسف الحمدان من البحرين والناقد المسرحي "خوسيه مينا آبرانتيس" من أنغولا والكاتب العراقي فلاح شاكر والمسرحي التونسي فلاح شاكر.// تكريمات //وتكرّم الدورة الثالثة والعشرون لأيام قرطاج المسرحية عددا من رموز المسرح التونسي الذين فقدتهم الساحة الثقافية خلال السنة الحالية والسنة المنقضية، وهم هشام رستم وتوفيق البحري وصادق الماجري ومنجي التونسي وإسماعيل بوسلامة وبشير خمومة وعادل حباسي وعادل مقديش.كما سيتم أيضا تكريم مجموعة من المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة، هم سلوى محمد وعلاء الدين أيوب ومحمد اليانقي ومحمد العوني وفاطمة سعيدان (تونس) وسهير المرشدي (مصر) وأيمن زيدان (سوريا) وقاسم بياتلي (العراق) وحبيب ديمبيلي (مالي).وبرمجت إدارة المهرجان عرضين لافتتاح هذه الدورة هما "أنا الملك" للمخرج معز حمزة و"شوق" لحاتم دربال. وسيتم توزيع عرضي الافتتاح على مسرح الجهات بمدينة الثقافة وقاعة الريو بالعاصمة.أما الندوات الدولية لأيام قرطاج المسرحية، فتهتم هذه السنة ب "آفاق إنتاج وترويج المسرح العربي والإفريقي"، إلى جانب ندوة بعنوان "موليار في مرآة المسرح العربي والإفريقي".// أيام قرطاج المسرحية في أرقامالبلدان المشاركة: 23الأقسام: 8المسرحيات المشاركة: 82مسرحيات المسابقة الرسمية: 12المسرحيات خارج المسابقة: 31مسرح العالم: 12مسرح الطفل: 7تجارب ومدارس: 6مسرح الهواية: 4مسرح الحرية: 12عروض الشارع: 8الندوات: 2الورشات التكوينية 5اللقاءات: 3