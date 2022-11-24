صافرة المانية لمباراة المنتخب التونسي ونظيره الاسترالي


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 18:09 قراءة: 0 د, 27 ث
      
عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم الماني لادارة مقابلة المنتخب التونسي ونظيره الاسترالي المقررة يوم السبت المقبل على ملعب الجنوب بالدوحة بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم قطر 2022.


ويتالف طاقم التحكيم من الحكم دانيال سيبرت والمساعدين رافائيل فولتين ويان سيديل بينما سيكون الهندوراسي سعيد مارتينيز حكما رابعا.
وكان المنتخب التونسي تعادل في الجولة الاولى يوم الثلاثاء الماضي امام نظيره الدنماركي صفر-صفر بينما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الاسترالي 4-1.

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