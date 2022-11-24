كأس العالم 2022: مدرب ألمانيا يؤكد أن المنتخب لديه الكثير ليقدمه أمام إسبانيا

أكد هانزي فليك مدرب المنتخب الألماني أن لدى منتخبه الكثير ليقدمه في المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال فليك في تصريحات صحفية اليوم "لم يتبق لدينا شيء بعد خسارتنا أمس هكذا يجب أن نتعامل مع الأمر".



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وأوضح مدرب ألمانيا أنه رأى العديد من الإيجابيات على مدى 70 دقيقة من مواجهة اليابان، قبل أن يتراجع الأداء بشدة في آخر 15 دقيقة مشددًا على أنه يتعين على كل لاعب الآن أن يتطلع لبذل أقصى الجهد أمام إسبانيا.وأضاف فليك "ينبغي علينا أن نقلب تلك المعطيات ونحاول القيام بالأشياء بشكل أفضل ولدينا الكثير من العمل لنقوم به".وتابع "الهدفان اللذان تلقيناهما كان ينبغي أن يتم منعهما بطريقة مختلفة" نافيًا استمرار تأثر حارس المرمى مانويل نوير بإصابته في الكتف، التي تعرّض لها مؤخرًا وتسبّبت في غيابه عن فريقه بايرن ميونخ خلال لقاءاته السبعة الأخيرة.وأوضح مدرب المنتخب الألماني "لا أعلم أنه يعاني من مشاكل ولقد تواصلت معه عدة مرات وهو يتمتع بلياقة عالية فيما يتعلق بهذا الأمر".