أريانة: مشاريع معطلة رغم ما تتوفر عليه معتمدية سيدي ثابت من مؤشرات تنموية

لم تعرف معتمدية سيدي ثابت، التابعة للدائرة الانتخابية قلعة الاندلس-سيدي ثابت، من ولاية اريانة، التى تتضمن 8 دوائر انتخابية، انطلاقة حقيقية في استغلال ما لديها من مؤشرا تنموية خاصة بحكم توفرها على بنية أساسية مقبولة عموما، وقربها من الطريق السيارة تونس-بنزرت والطرقات الوطنية والمحلية





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ومن اهم المشاريع المعطلة أو التي تشهد بطئا في الانجاز في معتمدية سيدي ثابت البالغ عدد سكانها 26789 نسمة (حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2020) موزعين على عمادات بجاوة والمنجي سليم وسبالة بن عمار وشرفش، مشروع مركز تجميع المنتوج الفلاحي والخدمات بشرفش 1 الذي تبلغ كلفة انجازه 841 الف دينار والذي سيمكن من تدعيم البنية الأساسية المنتجة وتقريب الخدمات من المنتجين وبشكل خاص الفلاحين.كما يوجد بسيدي ثابت مشروع لتعصير المنطقة السقوية بسيدي ثابت بكلفة انجاز قدرت ب91 مليون دينار موزعة على 6ر44 مليون دينار محمولة على ميزانية الدولة، و 6ر43 مليون دينار ممولة عن طريق قرض خارجي، و8ر2 مليون دينار هبة من البنك الألماني للتنمية، ومنطقتان صناعيتان واحدة بالبكري وأخرى بسيدي ثابت، تضمان معا حوالي 8 مؤسسات صناعيةويبلغ عدد المقاسم بالمنطقة الصناعية بالبكري 187 مقسما صناعيا تم إلى حدود سنة 2020، بيع 50 مقسما منها في حين يبلغ عدد مقاسم منطقة سيدي ثابت 50 مقسما تم إلى حدود سنة 2020 بيع 25 مقسما منها، ويأمل سكان المنطقة ونشطاؤها أن يتم تطوير عدد المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة بما يمكن من استيعاب أعداد طالبي الشغل المتزايدة خاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا.وبغاية دفع التشغيل، انتفعت معتمدية سيدي ثابت بمشروع التنمية المندمجة الذي تم الإعلان عن انطلاقه في ماي 2022 والبالغ تكلفته 5,412 مليون دينار، وهو يهدف إلى إحداث مؤسسات صغرى و40 مشروعا فلاحيا و24 مشروعا في مجال المهن الصغرى وتكوين 59 شابا في اختصاصات تتلاءم مع سوق الشغل، غير أن هذه البرامج تمثل في رأي عدد من شباب المنطقة "حلولا ظرفية لا توفر مواطن شغل دائمة ووضع مهني مستقر".ورغم وجود منطقتين صناعيتين بسيدي ثابت، فإن الجهة تعد منطقة فلاحية بالأساس، وتقدر غابة الزياتين بها بحولي 1921 هك بين زيتون طاولة وزيتون زيت وتضم معصرتي زيتون وتبلغ مساحة الأراضي المحترثة 7506 بالمنطقة، كما تضم منطقة سقوية عمومية بشرفش إضافة إلى مساحات غابية هامة بجبل عمار، و تضم المنطقة المدرسة الوطنية للطب البيطري ومركزا وطنيا لتجويد الخيول وعدة مؤسسات للتكوين الفلاحي.وتعد منطقة سيدي ثابت أيضا قطبا جامعيا يحتضن القطب البيوتكنولوجي والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية والمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي.ومن النقائص التي أثارها سكان منطقة سيدي ثابت، غياب دار ثقافة ومستشفى جهوي وتهرؤ الطرقات الداخلية ودعوا الى تهذيب عدد من الأحياء وربط المنطقة بالغاز الطبيعي إضافة إلى دعم العناية بالفئات الاجتماعية ومحاربة التوسع العمراني العشوائي الذي أصبح يهدد بصفة جدية الرصيد العقاري الفلاحي والغابي بالجهة.وأشار عدد من المواطنين إلى النقائص المتعددة المسجلة في كل من المركز الاجتماعي والتربوي السند ومنها مجرى الوادي الذي يعبره ومزيد تحسين خدمات المركز خاصة وأنه يحتضن مكفولي الدولة الفاقدين للسند العائلي والحاملين لإعاقات عميقة ومتعدّدة، كما طالب مسؤولو وعملة معهد رعاية المكفوفين بسيدي ثابت بالتكفل بصيانة تجهيزاته بصفة دورية ومنتظمة ودعم شعب التكوين بما يفتح آفاق أرحب أمام خريجيه.يشار الى ان ولاية اريانة تنقسم الى 8 دوائر انتخابية وهي دائرة رواد 1 و2 ، ودائرة اريانة المدينة، ودائرة سكرة 1 و2، ودائرة قلعة الاندلس-سيدي ثابت، ودائرة حي التضامن، ودائرة المنيلة،