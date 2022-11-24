أفادت مديرة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة، أحلام قزارة، اليوم الخميس، بأن تونس سجلت 96 حالة تم الاشعار بها أصيبت بجرثومة "شيغيلا"، مضيفة أن الوزارة انطلقت في بحث ميداني لرفع العينات من الأغذية والمياه للتثبت من مصادر الجرثومة.





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ورجّحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، وجود حالات أخرى لم يتم الاشعار حولها ، لافتة الى ان الوزارة أوصت مخابر التحاليل بالاشعار بالحالات المسجلة لاسيما وان المرض يعتبر مرضا ذا ابلاغ غير اجباري.وأضافت ان الجرثومة أصابت الأطفال والرضع والكهول والشيوخ فالاصغر سنا من بين المصابين هو في سن 6 اشهر والاكبر سنا من المصابين 80 سنة.وأعلنت عن ان مجموع الأطفال الذين تم ايواؤهم بأقسام الانعاش بلغ 6 أطفال جراء الإصابة بالجرثومة التي تخلف أعراض الاسهال المزمن واوجاعا في البطن وارتفاع درجات الحرارة والتقيؤ.ولاحظت انه يجب التثبت عند ظهور الاعراض باجراء تحليل مخبري لتشخيص الإصابة بالجرثومة من عدمهاوأكدت انتشار الجرثومة بمختلف انحاء الجمهورية، معلنة عن الانطلاق في بحوث ميدانية في المناطق التي ظهرت بها الحالات لرفع عينات من الأغذية والمياه للتثبت من مصادر الجرثومة وكيفية انتشارها.ولفتت الى ان إدارة الطب المدرسي والجامعي تولت القيام بحصص توعوية صلب المؤسسات التربوية.وأشارت الى ان جرثومة "شيغيلا" هي جرثومة من نوع البكتيريا تنتقل من فضلات الانسان وتناول أطعمة غير نظيفة، مشددة على ضرورة غسل الايدي والتثبت من سلامة الأغذية والالتزام بقواعد حفظ الصحة عند الطهو وتنظيف دور المياه والاستحمام باستمرار.وبيّنت، في ذات السياق، ان 80 بالمائة من الامراض الجرثومية تنتقل عبر اليدين.