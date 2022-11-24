بوعسكر ...القانون يفرض أن تكون هناك حملة انتخابية بالدوائر الانتخابية بالخارج حتى إن وجد مترشح وحيد


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 15:11 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتحابات فاروق بوعسكر" إن القانون يفرض أن تكون هناك حملة انتخابية بالدوائر الانتخابية بالخارج حتى إن وجد مترشح وحيد بالدائرة الانتخابية ".


وأوضح ، اليوم الخميس في تصريح إعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة بالعاصمة حول "الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية"، أن الحملة بالخارج التى انطلقت يوم أمس ستدور في 3 دوائر وهي فرنسا 2 وفرنسا 3 و ايطاليا".

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أضاف بوعسكر أن كل مترشح بهذه الدوائر الثلاث مطالب بخوض حملة انتخابية وبجلب أصوات الناخبين ، وأن يعرف ببرنامجه الانتخابي، قائلا " من غير المنطقي أن يدخل المترشح إلى البرلمان متحصلا على أصوات خلال الانتخابات أقل من عدد أصوات التزكيات التي تحصل عليها".
وأبرز أن المترشحين مطالبون أخلاقيا وسياسيا قبل أن يكون ذلك قانونيا بالقيام بحملة انتخابية والتعريف ببرامجهم ومحاولة استجلاب أكبر عدد ممكن من الأصوات أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم.
وللتذكير فقد انطلقت يوم أمس 23 نوفمبر الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2022، بالخارج ، ومن بين مجموع 10 دوائر انتخابية بالخارج هناك 7 دوائر لا يوجد فيها اي مترشح.

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