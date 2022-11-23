تشجيع حركية الطلبة بين تونس والولايات المتحدة الامريكية، ضمن محاور لقاء وزير التعليم العالي بحاكم ولاية "وايومنغ" الامريكية


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 21:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
مثّل سبل تعزيز التعاون التونسي الأمريكي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تشجيع حركية الطلبة بين تونس والولايات المتحدة الامريكية، أحد محاور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، أمس الثلاثاء، بحاكم ولاية (Wyoming) "وايومنغ"، مارك غوردون.
كما بحث اللقاء، الذي يتنزل في اطار برنامج الشراكة بين الجمهورية التونسية وولاية "وايومنغ" الامريكية، سبل إرساء تعاون بين تونس وولاية "وايومنغ" في مجال التشغيلية والبحث العلمي، حسب بلاغ صادر الاربعاء عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


وتناول الطرفان أيضا موضوع تثمين نتائج البحث والتجديد وإبرام شراكات أكاديمية وعلمية مع جامعة "وايومنغ"، خاصة في مجالات السياحة والفلاحة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ودراسات الأعمال.
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