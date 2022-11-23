المسرح الوطني التونسي يقدّم أحدث إنتاجاته "غدا... وهناك..." للمخرج نعمان حمدة


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 22:43 قراءة: 0 د, 52 ث
      
يقدّم المسرح الوطني التونسي أحدث إنتاجاته المسرحية "غدا... وهناك..." سينوغرافيا وإخراج نعمان حمدة ونص ودراماتورجيا لمريم السوفي، وذلك يوميْ الجمعة 25 والسبت 26 نوفمبر 2022 بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.


ويشارك في هذا العمل مجموعة من الممثلين من خريجي مدرسة الممثل هم ثواب العيدودي ولينا جردق وعياض حامدي ونادية بالحاج ومريم التومي ومحمد عرفات القيزاني وحلمي الخليفي وأنيس كمون.

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وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون من جديد بعد فترة زمنية طويلة، إثر تلقيهم دعوة لحضورحفل عيد ميلاد، فيجدون أنفسهم في مكان غريب رغم انفتاحه وتعدد أبوابه ومنافذه إلا أنها تعيدهم إلى المكان نفسه الذين انطلقوا منه، فيدفعهم هذا الوضع للتأمل من جديد في واقعهم رغم اختلافاتهم.

ونعمان حمدة هو ممثّل ومخرج وكاتب تونسي بدأ عمله في المسرح المحترف كموضّب سنة 1989 وكان أوّل دورله كممثل في "عشّاق المقهى المهجور" للفاضل الجعايبي سنة 1995. كما تولى إخراج مسرحية "كاوو" سنة 2015 وشارك في عدد هام من المسرحيات على غرار مسرحية "العنف" لجليلة بكار والفاضل الجعايبي. وكتب مسرحيتين هما "قصر الشّوك" و"سباحة حرّة". وكانت مسرحية "سكون" هي العمل المسرحي الأخير الذي أخرجه سنة 2019.

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