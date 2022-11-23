بطولة الرابطة الثانية (مباريات مؤجلة): النتائج والترتيب


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 16:56 قراءة: 0 د, 51 ث
      
في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب المباريات المؤجلة لحساب الجولتين الثانية والخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم الاربعاء :


المجموعة الاولى
ملعب وادي الليل
..

.

مستقبل وادي الليل-مستقبل المحمدية 1-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة-اولمبيك مدنين 3-صفر
..
...


الترتيب
1-شبيبة القيروان 13 5
2-النادي القربي 9 5
3-مستقبل المرسى 8 5
4-امل الرقبة 7 5
-جندوبة الرياضية 7 5
6-النجم الرادسي 6 5
-مستقبل المحمدية 6 5
8-مستقبل وادي الليل 5 5
-مستقبل قابس 5 5
10-النادي البنبلي 4 5
-امل جربة 4 5
-اولمبيك مدنين 4 5

المجموعة الثانية
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي-قوافل قفصة 1-2
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة-سبورتينغ المكنين صفر-صفر
ملعب قابس
الملعب القابسي-القلعة الرياضية صفر-صفر

الترتيب
1-نادي حمام الانف 13 5
-قوافل قفصة 13 5
3-هلال مساكن 10 5
4-شبيبة العمران 9 5
5-القعلة الرياضية 8 5
6-جمعية جربة 6 5
7-الملعب القابسي 5 5
-سبورتينغ المكنين 5 5
9-مكارم المهدية 4 5
10-الترجي الجرجيسي 3 5
-سبورتينغ بن عروس 3 5
-الملعب الصفاقسي 3 5

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257246



World cup
   11:00 Maroc - Croatie 0-0
  14:00 Allemagne - Japon 1-2
  17:00 Espagne - Costa Rica
  20:00 Belgique - Canada

En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 23 نوفمبر 2022 | 28 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:08 14:48 12:13 07:05 05:35
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1522°-1622°-1420°-1617°-15
  • Avoirs en devises
    21813,5

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34949 DT        1$ =3,22483 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   1268,0 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   