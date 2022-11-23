بطولة الرابطة الثانية (مباريات مؤجلة): النتائج والترتيب

في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب المباريات المؤجلة لحساب الجولتين الثانية والخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم الاربعاء :







المجموعة الاولى

ملعب وادي الليل

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مستقبل وادي الليل-مستقبل المحمدية 1-1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة-اولمبيك مدنين 3-صفر

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الترتيب

1-شبيبة القيروان 13 5

2-النادي القربي 9 5

3-مستقبل المرسى 8 5

4-امل الرقبة 7 5

-جندوبة الرياضية 7 5

6-النجم الرادسي 6 5

-مستقبل المحمدية 6 5

8-مستقبل وادي الليل 5 5

-مستقبل قابس 5 5

10-النادي البنبلي 4 5

-امل جربة 4 5

-اولمبيك مدنين 4 5



المجموعة الثانية

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي-قوافل قفصة 1-2

ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة-سبورتينغ المكنين صفر-صفر

ملعب قابس

الملعب القابسي-القلعة الرياضية صفر-صفر



الترتيب

1-نادي حمام الانف 13 5

-قوافل قفصة 13 5

3-هلال مساكن 10 5

4-شبيبة العمران 9 5

5-القعلة الرياضية 8 5

6-جمعية جربة 6 5

7-الملعب القابسي 5 5

-سبورتينغ المكنين 5 5

9-مكارم المهدية 4 5

10-الترجي الجرجيسي 3 5

-سبورتينغ بن عروس 3 5

-الملعب الصفاقسي 3 5



المجموعة الاولىملعب وادي الليلمستقبل وادي الليل-مستقبل المحمدية 1-1ملعب نجيب الخطاب بتطاوينامل الرقبة-اولمبيك مدنين 3-صفر1-شبيبة القيروان 13 52-النادي القربي 9 53-مستقبل المرسى 8 54-امل الرقبة 7 5-جندوبة الرياضية 7 56-النجم الرادسي 6 5-مستقبل المحمدية 6 58-مستقبل وادي الليل 5 5-مستقبل قابس 5 510-النادي البنبلي 4 5-امل جربة 4 5-اولمبيك مدنين 4 5ملعب جرجيسالترجي الجرجيسي-قوافل قفصة 1-2ملعب جربة حومة السوقجمعية جربة-سبورتينغ المكنين صفر-صفرملعب قابسالملعب القابسي-القلعة الرياضية صفر-صفر1-نادي حمام الانف 13 5-قوافل قفصة 13 53-هلال مساكن 10 54-شبيبة العمران 9 55-القعلة الرياضية 8 56-جمعية جربة 6 57-الملعب القابسي 5 5-سبورتينغ المكنين 5 59-مكارم المهدية 4 510-الترجي الجرجيسي 3 5-سبورتينغ بن عروس 3 5-الملعب الصفاقسي 3 5