بطولة الرابطة الثانية (مباريات مؤجلة): النتائج والترتيب

في مايلي النتائج والترتيب في اعقاب المباريات المؤجلة لحساب الجولتين الثانية والخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
المجموعة الاولى
ملعب وادي الليل
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مستقبل وادي الليل-مستقبل المحمدية 1-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة-اولمبيك مدنين 3-صفر
الترتيب
1-شبيبة القيروان 13 5
2-النادي القربي 9 5
3-مستقبل المرسى 8 5
4-امل الرقبة 7 5
-جندوبة الرياضية 7 5
6-النجم الرادسي 6 5
-مستقبل المحمدية 6 5
8-مستقبل وادي الليل 5 5
-مستقبل قابس 5 5
10-النادي البنبلي 4 5
-امل جربة 4 5
-اولمبيك مدنين 4 5
المجموعة الثانية
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي-قوافل قفصة 1-2
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة-سبورتينغ المكنين صفر-صفر
ملعب قابس
الملعب القابسي-القلعة الرياضية صفر-صفر
الترتيب
1-نادي حمام الانف 13 5
-قوافل قفصة 13 5
3-هلال مساكن 10 5
4-شبيبة العمران 9 5
5-القعلة الرياضية 8 5
6-جمعية جربة 6 5
7-الملعب القابسي 5 5
-سبورتينغ المكنين 5 5
9-مكارم المهدية 4 5
10-الترجي الجرجيسي 3 5
-سبورتينغ بن عروس 3 5
-الملعب الصفاقسي 3 5
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