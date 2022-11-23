ايقاف ثلاثة أشخاص أجانب من أجل "اجتياز الحدود خلسة والإقامة غير الشرعية بتونس"


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 14:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ضبطت وحدات الحرس الوطني بجهات دوز وسليانة، ليلة البارحة، ثلاثة أشخاص أجانب من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء بعد أن "تعمدوا الدخول إلى التراب التونسي خلسة والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية.
ووفق الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.


كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة ".
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ووفق ذات المصدر، أذنت النيابة العمومية بإحالته على مركز الحرس البحري بسيدي يوسف واتخاذ ما يتعين في شأنه.

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