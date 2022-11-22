سعيّد يؤكد ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد

تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، التقرير العام حول استفتاء 25 جويلية 2022 الخاص بالدستور الجديد للجمهورية، التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2021، وذلك لدى لقائه اليوم بقصر قرطاج، رئيس هذه الهيئة، فاروق بوعسكر.







وحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، أكد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أن "تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها باستقلالية تامة"، وعلى "ضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات (التشريعية) في موعدها المحدّد في احترام كامل للقانون".



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وستجري الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، وتقدم لها 1055 مترشحا للتنافس على مقاعد البرلمان المقبل، وعددها 161 مقعدا.





وحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، أكد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أن "تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها باستقلالية تامة"، وعلى "ضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات (التشريعية) في موعدها المحدّد في احترام كامل للقانون".وستجري الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، وتقدم لها 1055 مترشحا للتنافس على مقاعد البرلمان المقبل، وعددها 161 مقعدا.