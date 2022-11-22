قبلي: انعقاد جلستين تاسيسيتين لشركتين اهليتين بالفوار ورجيم معتوق تعنيان بتثمين منتوجات الابل

انعقدت عشية امس الاثنين، بكل من معتمدية الفوار ومعتمدية رجيم معتوق، جلستين تاسيسيتين لشركتين اهليتين تعنيان بتثمين منتوجات الابل، بغاية تثمين القطاع، ومزيد الاهتمام به .





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واوضح والي قبلي محمد الطيب خليفي، ان هاتين الشركتين اللتين تمثلان باكورة الشركات الاهلية بالجهة، ترميان الى مزيد تثمين قطاع تربية الابل وحسن التصرف في منتوجاته من البان ولحوم ووبر، واشار الى ان تاسيس هذه الشركات يندرج في اطار التوجه الجديد للدولة الساعي الى تعزيز احداث الشركات الاهلية والمراهنة على دورها في دعم التنمية سواء على الصعيد الوطني او الجهوي او المحلي.يشار الى ان احداث هاتين الشركتين قد سبق بسلسلة من الجلسات التحسيسية التي نظمتها السلط الجهوية والمحلية بمختلف معتمديات الجهة بالتعاون مع جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة ومنتدى الجنوب للدراسات القانونية، بهدف الحث على احداث الشركات الاهلية والتعريف بدورها التنموي والاجتماعي