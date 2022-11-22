وزارة التجهيز ستنطلق في مشاريع حماية 9 مدن من الفيضانات قبل موفى 2022 في ظل تواصل تنفيذ حزمة مشاريع ودراسات

تخطط وزارة التجهيز للانطلاق قبل موفى 2022 للانطلاق في تنفيذ مشاريع في 9 مدن تابعة لولايات نابل و بنزرت والمنستير بكلفة 61 مليون دينار في وقت يتواصل فيه تنفيذ 48 مشروعا من بينها حماية تونس الغربية.





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وستشمل التدخلات في الولايات المذكورة، وفق بيانات قدمها مسؤولون عن ادارة المياه العمرانية، امس الاثنين، خلال جلسة عمل حول حماية المدن من الفيضانات، كلا من جرزونة ومنزل عبد الرحمان وبوعرقوب وتاكلسة و بني خلاد و زاوية الجديدي و بوشراي وبنان وقصيبة المديوني وسيتفيد منها 400 ألف ساكن.وتواصل إدارة المياه العمرانية في الوقت الحالي إنجاز 48 مشروعا منها مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات بقيمة 180 مليون دينار.وتمل وزارة التجهيز، ايضا، على مواصلة إنجاز 74 دراسة، موزعة على 24 ولاية، بكلفة جملية تقدر بـ 95ر16 مليون دينار من بينها الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بقيمة 12 مليون دينار علما وانه تم الانتهاء من انجاز 11 دراسة خلال السداسية الثانية لسنة 2022.وقامت مصالح وزارة التجهيز في إطار اعمال صيانة منشآت الحماية من الفيضانات وجهر المياه والاودية ذات الصلة، الى حدود شهر أكتوبر 2022، بجهر وتنظيف حوالي 1580 كلم من القنوات والمسيلات ومجاري المياه والأودية الى جانب جهر وتنظيف أحواض تجمع المياه بمساحة جملية تقدر بحوالي 72 هك وإصلاح 670 منشأة.واكدت وزارة التجهيز انها ستنطلق مطلع 2023، في تنفيذ مشاريع حماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس بكلفة جملية تقدر بحوالي 180 مليون دينار وكذلك تهيئة وادي قابس وانجاز جسرين على طريق الكرنيش وشارع باريس بمدينة قابس بكلفة حوالي 50 مليون دينار.