قمة الفرنكوفونية ..رئيس الجمهورية في افتتاح الاشغال بجربة .."رغم كل العراقيل والجهود لإلغاء القمة تونس تلتزم بتعهداتها "

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه "بالرغم من العراقيل والظروف الصعبة والدقيقة في تونس والجهود المبذولة لإلغاء تنظيم القمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة أو تنظيمها عن بعد، فإن تونس، بفضل جهودنا التي لا تتزعزع ومساعدة شركائنا وأصدقائنا ،تلتزم بتعهداتها وتنظم هذه القمة".





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وأضاف رئيس الدولة في كلمة خلال افتتاح الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، أن اختيار أن تكون هذه التظاهرة في جربة المعروفة في تونس وخارجها ب"جزيرة الأحلام المنفتحة على العالم بأسره" ليس اعتباطيا وأن "هذا المكان الرائع يمكن أن يساهم في تحقيق أحلامنا المشتركة".ولفت إلى أن انعقاد هذه القمة هو ثمرة عمل جماعي متواصل بإرادة صلبة لتدور في أفضل الظروف لإنجاحها بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة وفعلية، معربا عن شكره الجزيل للجميع في تونس وعلى المستوى الدولي وبالخصوص للمنظمة الدولية للفرونكفونية لجميع الجهود التي بذلتها لإنجاح القمة.وأضاف "نحن واعون جميعا اليوم بالتغيرات التي تحدث في العالم بأسره والتي تفرض إيجاد حلول جديدة"، مشيرا إلى أن موضوع هذه القمة وهو الرقمنة هو اختيار وجيه وهو يعود إلى اعتبارها "عنصر تنمية وتضامن في الفضاء الفرنكفوني".وقال "إذا ما نجحنا اليوم في جربة وغدا في كافة العالم بمعرفة مشاكلنا فالجميع سيخرج منتصرا، ولنا أن نحلم بمستقبل أفضل من أجل تنمية جمعاء تقوم على والحرية والمثل العليا التي نحن مدعوون لتقاسمها جميعا على الكرة الأرضية جمعاء".وقد تولى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الفرنكوفونية تسليم رئاسة المنظمة لتونس خلال السنتين القادمتينيجدر التذكير أن هذه الدورة قد تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، ويشارك فيها حوالي 89 وفدا و31 من كبار القادة من الفضاء الفرنكوفوني من بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.وتتركز الدورة الحالية للفرنكوفونية على موضوع استعمال الرقمنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في الفضاء الفرنكوفوني، ويتضمن جدول الأعمال تنظيم منتدى اقتصادي يومي 20 و21 نوفمبر بمشاركة أكثر من 600 رجل أعمال وشركة ضمن هذا الفضاء.وتحتفل المنظمة الفرنكوفونية التي تضم 88 عضوا بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وكانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة سنة 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبودياومن المتوقع إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.