سليانة: إنعقاد اللجنة الجهوية لمقاومة الكلاب السائبة ومكافحة داء الكلب

إنعقدت، اليوم الجمعة بمقر ولاية سليانة، جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الكلاب السائبة ومكافحة داء الكلب وذلك بعد تسجيل حالة وفاة لدى الإنسان





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وأكد والي سليانة وليد العبّاسي، خلال الجلسة، القيام بحملات تحسيسية وتثقيفية للتعريف بمخاطر داء الكلب، وتنشيط اللجان المحلية لمقاومة الكلاب السائبة، مع الحرص على دورية اجتماعاتها، فضلا عن القيام بحملات مشتركة لقنص الكلاب السائبة بالتنسيق مع البلديات والمصالح الأمنية وجمعية الصيادين والإدارات الجهوية المعنية والقيام بالإجراءات اللازمة إثر عملية القنصوبينت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة كوثر حرابش في تصريح ل"وات" على هامش الجلسة، أن تسجيل حالة اصابة لدى الإنسان يؤكد وجود حالات عدوى كبيرة لدى الحيوان، لافتة إلى أن البرنامج الوطني يضم عددا من المتدخلين بما في ذلك وزارات الصحة والفلاحة والداخليةوأضافت أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بداء الكلب لدى الإنسان على صعيد وطني خلال سنة 2022 ومثلها سنة 2021 أغلبها لدى صغار السن، بإعتبار أن الكلاب السائبة تهاجم عادة الأطفال الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، خاصة وانهم يتجنبون اخبار أوليائهم في ما بعد.وقالت حرابش إن عدد الأشخاص الذين تعرضوا لعضة كلب أو خدش وتلقوا العلاج يبلغ سنويا مايقارب 40 ألف شخص، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بداء الكلب لدى الحيوانات حوالي 300 حالة سنويا ، وأشارت إلى انتشار ظاهرة الكلاب السائبة مما يستوجب حلولا في أقرب الآجال، مؤكدة على أهمية التوعية والتحسيس في وسائل الإعلام بخطورة داء الكلبمن جهته، أفاد كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانةعبد الملك برينيص " وات"، بأنه تم تسجيل حالة وفاة لدى شخص في العقد الرابع أصيل معتمدية قعفور خلال شهر أكتوبر المنقضي، ولفت إلى ورود 800 حالة تعرضت للخدش أو للعض من حيوان، على مختلف المؤسسات الصحية العمومية بسليانة خلال سنة 2020 و600 حالة خلال سنة 2021 ومثلها إلى غاية شهر سبتمبر 2022، واشار الى توفر التلاقيح ومصل داء الكلب بجميع المؤسسات الصحية بالجهة وبصفة مجانيةمن جانبه، كشف رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة الصادق المكي، أنه تم خلال سنة 2022 تلقيح 8738 كلبا و108 قطط و11 رأس من الأبقار و185 من الخيوليذكر أن الجلسة أشرف عليها والي الجهة وحضرها المعتمدة الأولى ورئيس منطقة الحرس الوطني والمدير الجهوي للصحة وعدد من المعتمدين وممثلي مندوبية الفلاحة وعدد من رؤساء البلديات