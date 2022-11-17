قفصة: إستهلاك 88 بالمائة من التمويلات المرصودة للجهة ضمن مشاريع التنمية المندمجة

أعلن المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية، فوزي غراب، اليوم الخميس، أنّ نسبة إستهلاك التمويلات المرصودة لولاية قفصة في إطار مشاريع التنمية المندمجة، بأقساطها الثلاثة، والمقدّرة بنحو 85 مليون دينار، قد بلغت 88 بالمائة، وهي مشاريع شملت كلّ معتمديات الولاية دون إستثناء.





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وأضاف، في تصريح إعلامي، على هامش زيارة ميدانية أدّاها إلى ولاية قفصة رفقة فريق من المندوبية العامّة للتنمية الجهوية التابعة لوزارة الإقتصاد والتخطيط، أن أغلب التدخّلات المدرجة ضمن القسطين الأوّل والثاني، لبرنامج التنمية المندمجة، قد شارفت على الإنتها، فيما انطلق إنجاز بعض مكوّنات القسط الثالث الخاصّ بمعتمديات زانوش وسيدي بوبكر والقطار منذ سنة 2019، ويجري الإعداد للدراسات الفنّية الخاصة ببقيّة المكونات.وتحوّل هذا المسؤول، في هذا الإطار، إلى معتمدية قفصة الجنوبية حيث عاين، رفقة والي الجهة نادر حمدوني، أشغال تهيئة منطقتين سقويتين للرّي التكميلي بكل من منطقتي حفرة السدرة والعضلة الحمراء تمسحان 200 هكتار وسينتفع بهما 450 منتفعا من المنطقتين.وشملت هذه الزيارة كذلك معتمدية سيدي عيش، حيث قارب مشروع إنجاز منطقة سقوية للرّي التكميلي على مساحة 100 هكتار بسيدي عيش المركز، على الإنتهاء كما تمّ إنجاز مركز لتجميع المنتوجات الفلاحية.وفي معتمدية القصر، تركّزت زيارة المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية على معاينة أشغال تهيئة مركز ترفيهي ومنتزه حضري.ويهدف برنامج التنمية المندمجة إلى إدخال حركيّة تنموية بمناطق التدخّل عبر تحسين البنية الاساسية والمرافق الجماعية، وإنجاز تدخلات ذات طابع صحّي واجتماعي، بالاضافة الى تطوير البنية الاساسية المنتجة لادخال حركية اقتصادية، وخلق مواطن شغل عبر تهيئة مناطق سقوية وتعبئة المياه، وكذلك إنشاء مراكز لتجميع المنتوجات الفلاحية وتهيئة فضاءات صناعية باعتبارها آلية هامة لإستقطاب المستثمرين والباعثين في مناطق التدخل.وبيّن فوزي غراب، من جهة أخرى، أنّ فريقا من وزارة الإقتصاد والتخطيط قد بدأ في التفكير في مرحلة ما بعد انتهاء الجيل الثالث من مشاريع التنمية المندمجة، مع برمجة إنجاز دراسة تقييمية لما أُنجز في السابق في إطار برامج التنمية المندمجة، بما قد يساعد على بلورة جيل جديد من ها النوع من المشاريع.