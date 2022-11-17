زغوان: انطلاق أول مشروع لتهذيب 11 حيا سكنيا ضمن مشاريع برنامج التنمية المندمجة

من المنتظر ان تنتفع حوالي 200 عائلة من اول مشروع لتهذيب الأحياء السكنية بمنطقة بوسليم من ولاية زغوان، الذي انطلقت اشغاله من جملة 11 مشروعا مدرجا ضمن برنامج التنمية المندمجة سيشملها التدخل في الربط بشبكة التطهيروتعبيد الأنهج وتبليط الأرصفة وتركيز أعمدة الإنارة العمومية، وذلك بكلفة أشغال حددت بـ1 فاصل7 مليون دينار





..



.

وذكر المنسق الجهوي للبرنامج عاطف الحاج الأخضر لـ"وات " أن مشروع تهذيب عين عسكر ببئر مشارقة، الذي تبلغ كلفته 900 ألف دينار ومشروع حي السعادة بالزريبة قرية الذي خصص له اعتماد بقيمة 750 ألف دينار ، بلغا مرحلة الإعلان عن طلب العروض وقد تنطلق الأشغال قبل نهاية السنة الجارية، وفق تقديره.وأفاد الاخضر في ذات السياق أن 8 مشاريع أخرى لتهذيب الأحياء السكنية بكل من جباس وبئر العوجة بالفحص وبني دراج ووادي الربح بزغوان وعين الباطرية ووادي الكنز والحي السياحي بالزريبة ودلايل العروس ببئر مشارقة، هي الآن في طور الدراسات التي ستحدد كلفة إنجازها، مشيرا إلى أن مشروعي جباس وبئر العوجة سيقتصران على عنصري الإنارة العمومية وتعبيد الأنهج، نظرا لصعوبة التدخل وارتفاع كلفة أشغال التطهير