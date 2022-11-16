رئيس الدولة يستقبل رئيس مؤسسة "فداء" ويؤكد ضرورة الإسراع في تركيزها

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس مؤسسة "فداء"، محمد الطيب الغزي.

وجاء في بلاغ إعلامي للرئاسة، أن رئيس الدولة أكد "ضرورة الإسراع في تركيز هذه المؤسسة، حتى تحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها".





وذكّر سعيد، في هذا الإطار، بالمرسوم الذي أحدث مؤسسة "فداء"، مشيرا إلى أن المرسوم "له مفعول رجعي، سواء بالنسبة إلى شهداء القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أو بالنسبة إلى عائلات شهداء الثورة وجرحاها".



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وقد صدر بالرائد الرسمي مؤخرا أمر يتعلق بتعيين محمد الطيب الغزي، المستشار بالمحكمة الإداريّة، رئيسا لمؤسّسة "فداء" بغاية "الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابيّة من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحقّ من شهداء الثورة وجرحاها".



وكان الرئيس قيس سعيد قد دشّن في جوان الماضي بمناسبة الذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني، مؤسسة "فداء"، التي أحدثت طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 09 أفريل 2022.



وذكّر سعيد، في هذا الإطار، بالمرسوم الذي أحدث مؤسسة "فداء"، مشيرا إلى أن المرسوم "له مفعول رجعي، سواء بالنسبة إلى شهداء القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أو بالنسبة إلى عائلات شهداء الثورة وجرحاها".وقد صدر بالرائد الرسمي مؤخرا أمر يتعلق بتعيين محمد الطيب الغزي، المستشار بالمحكمة الإداريّة، رئيسا لمؤسّسة "فداء" بغاية "الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابيّة من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحقّ من شهداء الثورة وجرحاها".وكان الرئيس قيس سعيد قد دشّن في جوان الماضي بمناسبة الذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني، مؤسسة "فداء"، التي أحدثت طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 09 أفريل 2022.