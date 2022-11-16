وزارة املاك الدولة تسترجع الضيعة الدولية الفلاحية "برج التوتة 1 "الكائنة بولاية منوبة

استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، الاربعاء 16 نوفمبر 2022، الضيعة الدولية الفلاحية برج التوتة 1

وياتي استرجاع الضيعة الكائنة، بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة والتي تمسح 142هك وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.



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ويحتوي العقار المسترجع على أرض بيضاء سقوية تمسح 140هك و بناءات ومساحة حيوية وقد جرت عملية التنفيذ بحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المتداخلة وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بمنوبة و بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.وسيتم تسليم العقار إلى ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بإقليم تونس الكبرى في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال.