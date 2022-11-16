حظوظ المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022 حسب قراءة فنية للمدرب التونسي الدكتور نور الدين بوفالغة

وات - قال نور الدين بوفالغة المدرب التونسي ودكتور كرة القدم وعضو الاطار الفني للمنتخب الاماراتي لكرة القدم ان تواجد اربعة منتخبات عربيه في نهائيات كأس العالم 2022 يعتبر انجازا هاما لكرة القدم العربية في حد ذاته مبينا ان تنظيم دولة قطر لنهائيات كاس العالم يعطي المنتخبات العربيه فرصة اضافية للاستفاده من عاملي الارض والجمهور لتقديم اداء متميز.





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واشار الى ان الهدف الاساسي يبقى المرور للدور الثاني رغم صعوبة المهمة بالنسبة للمنتخبات الاربعة ولو بدرجات متفاوتة . وقال ان ترشح منتخبين على الاقل سيكون كسبا هاما لكرة القدم العربية.واوضح نور الدين بوفالغة في قراءة فنية قدمها لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) حول حظوظ المنتخبات العربية في مونديال قطر2022 ان المنتخب التونسي مطالب برفع سقف التوقعات ووضع أهداف طموحة ومحاولة المنافسة إلى أقصى حد في السباق وتحيقيق ما لم يحققه في دورات الارجنتين 1978 وفرنسا 1998 واليابان 2002 والمانيا 2006 و روسيا 2018 وهو الترشح للدور الثاني للمونديال.وقال بوفالغة انه رغم ان المنتخب التونسي يوجد في مجموعة صعبه تضم منتخبات فرنسا حاملة اللقب والدنمارك الفريق المتميز والذي تالق في التصفيات بفوزه على فرنسا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 الى جانب منتخب استراليا الذي ضمن بطاقته بعد ان خاض الدور الفاصل للتاهل للمونديال فان ابواب الامل مفتوحة امام نسور قرطاج للتاهل للدور الثاني شريطة حسن التصرف في المقابلات .واكد بوفالغة على ان المباراة الاولى مع الدنمارك يوم الثلاثاء المقبل هامة من الناحية المعنوية ومن جهة حساب النقاط وهي لا تخلو من الصعوبة ولكن لا بد من تحقيق نتيجة ايجابية فيها لا تقل عن التعادل بما يجعل العناصر الوطنية تدخل بمعنويات جيده في اللقاء الثاني مع استراليا .واضاف انه رغم القوة البدنية للاعبي المنتخب الاسترالي فانه فريق في حالة تجديد وقد رحل عنه اغلب نجومه من ذوي التجربة. وقال "ان منتخب استراليا يبدو في متناول المنتخب التونسي" مضيفا " بصفتي عضوا في الاطار الفني للمنتخب الاماراتي سبق ان عاينت اداء منتخب استراليا خلال مباراته في الملحق الاسيوي الفاصل عندما فاز على منتخب الامارات 2-1 في جوان الماضي بملعب أحمد بن علي في ملعب الريان بقطر.واكد بوفالغة في حديثه لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) على ان الفوز على استراليا في المباراة الثانية سيكون من باب اللزوم لتبقى للمبارة الثالثة مع منتخب فرنسا في الجولة الاخيرة حساباتها الخاصه معربا عن امله بان يكسب المنتخب الوطني على نقطه خامسه على الاقل امام منتخب فرنسا وبالتالي التأهل للدور الثاني دون الدخول في حسابات نقاط معقدة للتاهل.وبين ان المنتخب الوطني قادر على جمع خمس نقاط على الاقل في الدور الاول شرط ان يؤمن اللاعبون بحظوظهم مشيرا الى ان لاعبي المنتخب التونسي في سادس مشاركة لتونس في كاس العالم مدعوون للتفكير في اسعاد الجماهير التونسية و بلوغ الدور الثاني لاول مرة في تاريخ كرة القدم التونسية.ويتبارى المنتخب التونسي يوم 22 نوفمبر في اولى مقابلاتها في المونديال مع الدنمارك ثم يلاقي يوم 26 من نفس الشهر منتخب استراليا قبل ن يختتم مقابلاته بملاقاة منتخب الديوك الفرنسي يوم 30 نوفمبر الجاري.ومن جهة اخرى اوضح نور الدين بوفالغة الذي يملك تجربة واسعة في التدريب في البطولات الخليجية في حديثه لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان المنتخب القطري يملك حظوظا وافره للمرور للدور الثاني بل ان حظوظه جدية في العبور رغم صعوبة المهمة في وجود منتخبي السنغال وهولندا .واكد المدرب التونسي بوفالغة ان منتخب قطر الذي قام بافضل التحضيرات في تاريخه واستفاد من كل مظاهر الدعم في بلاده سيكون جاهزا لرفع التحدي مذكرا بان منتخب قطر بطل اسيا 2019 سيلعب على ميادينه وامام جمهوره .وبين ان منتخب قطر عرف استقرارا على المستوى الفني حيث يدربه الاسباني فيليكس سانشيز كما يملك عناصر متميزة على غرار حسن الحيدوس و المعز علي واكرم عفيف وعبد الكريم حسن وبوعلام خوخيوقال ان مباراة الافتتاح يوم 20 نوفمبر مع الاكوادور ستكون حاسمة خاصة من الناحية المعنوية لمنتخب البلد المنظم رغم صعوبة مباراتيه لاحقا امام السنغال وهولندا.وسيلعب المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة الإكوادور في الافتتاح يوم 20 نوفمبر الجاري على ملعب البيت، ثم يواجه منتخب السنغال يوم 25 من الشهر نفسه على ملعب الثمامة، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 29 من الشهر نفسه على ملعب البيت.وعن حظوظ منتخب المغرب قال بوفالغة المكلف بالتحليل الفني ومعاينة المنتخبات المنافسة ضمن الاطار الفني لمنتخب الامارات في حديثه لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) " رغم صعوبة مجموعته التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا فان منتخب اسود الاطلس يملك فرصة للتاهل للدور الثاني مع منتخب بلجيكا للدور الثاني .واشار الى ان ذلك يمر عبر الفوز على منتخبي كرواتيا وكندا من اجل جمع 6 نقاط او الحصول على خمس نقاط على الاقل في مجموع نقاط المقابلات "مؤكدا ان منتخب المغرب يملك الادوات اللازمة والرصيد البشري المؤهل لتحقيق هذا الانجاز خاصة في وجود عناصر الخبرة على غرار لاعب سيلسي الانقليزي حكيم الزياش وعبد الرزاق حمدالله ومدافع باريس سان جرمان اشرف حكيمي .واوضح بوفالغة ان تغيير المدرب خليلوفيتش وتعويضه بالمغربي وليد الركراكي على راس المنتخب المغربي لن يؤثر على اداء الفريق الذي احتفظ باغلب لاعبيه.مشددا على ان منتخب المغرب الذي يلاقي منتخب بجيكا في مباراته الثالثة مدعو لجمع اكثر ما يمكن من النقاط من مقابلتيه الاولى والثانية مع كرواتيا وكندا.ويلاقي المنتخب المغربي في اولى مقابلاته منتخب كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري ثم كندا يوم 27 نوفمبر الجاري وبلجيكا يوم 1 ديسمبر المقبل.اما عن المنتخب السعودي فقد بين نور الدين بوفالغة في قراءته الفنية التي خص بها وكالة (وات) ان المنتخب" الاخضر " تألق اثناء التصفيات الاسيوية للمونديال وفاز على اليابان واستراليا وهو يملك عناصر مميزه معتبرا ان عناصر المنتخب السعودي قادرة تحت قيادة المدرب هرفي رينارد على المرور للدور الثاني رغم صعوبة المهمة .وقال ان ذلك يستوجب الفوز على المكسيك وتحقيق تعادل امام الارجنتين على الاقل مستدركا ان المهمة لن تكن سهلة لكنها ليست مستحيل على الاخضر السعودي.وسيشهد مونديال 2022 المشاركة السادسة لمنتخب السعودية في كأس العالم. وسيلعب "الأخضر" في المجموعة الثالثة، وسيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين في 22 نوفمبرالجاري على ملعب لوسيل.وفي المباراة الثانية يواجه منتخب السعودية نظيره البولوني يوم 26 نوفمبر على ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك يوم 30 نوفمبر الجاري على ملعب لوسيل.ويعوّل السعوديون على الجيل الحالي الذي قدم مشوارا مميزا في التصفيات ومنهم اللاعبين سالم الدوسري وصالح الشهري ونواف العابد من أجل تكرار إنجاز مونديال أميركا 1994، وتجاوز الدور الأول.