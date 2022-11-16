المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية تحضيرا للمباراة الودية مع إيران

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم ، مساء يوم الثلاثاء، حصة تدريبية بملعب العقلة في الدوحة، استعدادا للمباراة الودية التي ستجمعه اليوم الأربعاء بالمنتخب الإيراني (س 14 بتوقيت تونس)..

وشارك كل اللاعبين في التدريبات، التي حاول خلالها المدرب جلال القادري التركيز على الجانب الفني و لم يخضع اللاعبين لتحضيرات بدنية قوية ليكونوا في أفضل جاهزيتهم في مباراة يوم غد.







وكان المنتخب التونسي وصل أول امس الى الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية حيث اجرى تربصا باسبوع اعلن في نهايته المدرب جلال القادري عن قائمة ال26 لاعبا التي ستمثل المنتخب في المونديال .ويجري المنتخب التونسي مباراته الاولى في المونديال مع منتخب الدنمارك يوم 22 نوفمبر الجاري في ملعب المدينة التعليمية..

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وكان المنتخب التونسي وصل أول امس الى الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية حيث اجرى تربصا باسبوع اعلن في نهايته المدرب جلال القادري عن قائمة ال26 لاعبا التي ستمثل المنتخب في المونديال .ويجري المنتخب التونسي مباراته الاولى في المونديال مع منتخب الدنمارك يوم 22 نوفمبر الجاري في ملعب المدينة التعليمية..