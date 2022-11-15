كاس العالم 2022 - المنتخب التونسي يخوض يوم غد الاربعاء في الدوحة مباراته التحضيرية الاخيرة مع ايران

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم منذ امس في الدوحة تحضيراته لنهائيات كاس العالم التي تنطلق يوم الاحد المقبل في الدوحة.

وكان المنتخب الوطني وصل امس من مدينة الدمام السعودية حيث اجرى تربصه الاخير قبل نهائيات كاس العالم 2022



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ويستعد المنتخب التونسي لخوض مباراة ودية أخيرة، تجمعه بنظيره الإياني، غدًا الأربعاء، بأحد الملاعب الفرعية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار تحضيراته لخوض منافسات المونديال.وافادت مصادر اعلامية ان المباراة بين منتخبي تونس وايران ستقام دون حضور الجمهور، ولن تكون منقولة تلفزية. ويتجنب الاطار الفني لكل من المنتخبين التونسي بقيادة جلال القادري ونظيره الايراني باشرف كارلوس كيروش الكشف عن خططه التكتيكية فرديا و جماعيا . وينتظر أن تنطلق المباراة على الساعة الثانية بتوقيت تونس.ويذكر ان مدرب المنتخب التونسي جلال القادري كان اعلن امس عن قائمة منتخب تونس لكأس العالم قطر 2022.وينتظر ان يختبر جلال القادري في مباراة الغد التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي الذي سيخوض يوم الاربعاء 22 نوفمبر الجاري مع نظيره الدنماركي اولى مقابلاته الرسمية في المونديال وكذلك اختبار الخطة او الخطط التكتيكية التي يمكن ان يعتمدها الفريق امام منتخب اووربا الشمالية.ولئن حسم القادري امر حراسة المرمى عندما اعلن ان ايمن دحمان سيكون الحارس الاول للمنتخب فان عدة مراكز مازلات لم تتعرف على اصحابها بشكل بات . ورغم عدم وضوخ ملامح التشكيلة الاساسية فان لاعبين على غرار علي معلول و ديلان براون ومنتصر الطالبي وياسين مرياح ومحمد دراغر(وجدي كشريدة) وعيسى العيدوني وفرجاني ساسي والياس السخيري ونعيم السليتي وسيف الجزيري ووهبي الخزري ( يوسف المساكني) يبدو انهم مرشحون للعب كاساسيين.ويذكر ان المنتخب التونسي سيشارك في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب فرنسا (حاملة اللقب) والدنمارك وأستراليا.وسيجري مقابلاته في الدور الاول حسب البرنامج التاليالدنمارك / تونس- 22 نوفمبر، على ملعب المدينة التعليميةتونس / أستراليا- 26 نوفمبر، على ملعب الجنوبتونس / فرنسا - 30 نوفمبر، على ملعب المدينة التعليمية