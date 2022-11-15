تاجيل قرعة دور المجموعات لكاس رابطة الابطال و الكنفدرالية الافريقية الى اجل غير مسمى.

اعلنت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ظهر اليوم الثلاثاء عن الغاء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقتي كاس رابطة الابطال و كاس الكنفدرالية الافريقية و ذلك الى اجل غير مسمى وفق ما جاء على الموقع الرسمي للهيكل القاري.

وكانت عملية القرعة مقررة يوم غد الاربعاء بمقر الكنفدرالية الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة.





يذكر ان الترجي الرياضي سيمثل كرة القدم التونسية في دور المجموعات في مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا والاتحاد المنستيري في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية.



