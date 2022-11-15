تاجيل قرعة دور المجموعات لكاس رابطة الابطال و الكنفدرالية الافريقية الى اجل غير مسمى.


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 17:28 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلنت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ظهر اليوم الثلاثاء عن الغاء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقتي كاس رابطة الابطال و كاس الكنفدرالية الافريقية و ذلك الى اجل غير مسمى وفق ما جاء على الموقع الرسمي للهيكل القاري.
وكانت عملية القرعة مقررة يوم غد الاربعاء بمقر الكنفدرالية الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر ان الترجي الرياضي سيمثل كرة القدم التونسية في دور المجموعات في مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا والاتحاد المنستيري في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256711



World cup
  j-5

En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 | 20 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:12 14:51 12:11 06:57 05:28
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 29 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1625°-1723°-1724°-1721°-15
  • Avoirs en devises
    21980,6

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,33936 DT        1$ =3,23952 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   972,1 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   