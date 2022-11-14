بن عروس: برمجة تشجير 70 هكتار في مرحلة أولى ومواصلة تعهد المناطق الخضراء وتعزيز النسيج الغابي

برمجت دائرة الانتاج الغابي بولاية بن عروس مع انطلاقة موسم التشجير للسنة الحالية تشجير 70 هكتارا بكميات من الاصول الغابية وذلك في مرحلة أولى من البرنامج الجهوي الذي سيشمل مساحات جديدة من المناطق الغابية

وفي اطار تعهد الكساء الغابي بالمنطقة المتضررة بجبل بوقرنين من الحرائق في الصائفة الماضية قامت المصالح المختصة التابعة لدائرة الإنتاج الغابي بالجهة وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء رئيس الدائرة منير السكوحي بازالة بقايا الاشجار المحترقة وتحضير قسم هام من الارض لتعويض ما تضرر من الكساء الغابي بنفس نوعية الاشجار وتفقد النباتات الجديدة من غراسات اشجار العرعار التي تستعيد دورتها الانباتية الطبيعية من البذور التي تنثرها هذه الاشجار لتستأنف عملية نموها خلال هذه الفترة من السنة .





وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام أمس الأحد بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة بغراسة شجرة زيتون بالمنطقة التي شبّت بها حرائق في الصائفة الماضية بجبل بوقرنين.

في هذا الاطار وفي سياق الاحتفال بعيد الشجرة تم توزيع كميات من مشاتل الاشجار على مختلف المؤسسات العمومية والبلديات والمؤسسات الخاصة الراجعة بالنظر إلى ولاية بن عروس حيث تمت غراسة عدد من الأشجار بالطريق المؤدية للمقبرة الإسلامية بجبل برج السدرية كما تمت تهيئة الارض البيضاء المحاذية للقنال بمنطقة الملاحة برادس وتشجيرها والتدخل على مستوى محيط الملعب البلدي لألعاب القوى بمقرين شاكر وحديقة تقسيم جنان مروى بالمحمدية وذلك بالتعاون بين هذه البلديات وممثلي عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات

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ويمسح الغطاء الغابي بولاية بن عروس حوالي 22 الفا و 563هكتارا وهو ما يعادل 32 فاصل 9 بالمائة من المساحة الجملية للولاية والتي تقدر ب68 ألف هكتار تقريبا ويحتوي على اشجار غابية مختلفة كالعرعار والصنوبر الحلبي والكالتوس والاكاسيا وغيرها من الأنواع الأخرى التي تحفظ الأراضي الفلاحية من الانجراف وتحافظ على المخزون التراثي الطبيعي للجهة .

يذكر أن مجمل التدخلات خلال موسم التشجير المنقضي 2020/2021 شملت غراسة وشملت التدخلات خلال الموسم الحالي تشجير 93 هكتارا بكميات من الأصول الغابية بلغ عددها 91 الفا و659 شجرة .



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام أمس الأحد بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة بغراسة شجرة زيتون بالمنطقة التي شبّت بها حرائق في الصائفة الماضية بجبل بوقرنين.في هذا الاطار وفي سياق الاحتفال بعيد الشجرة تم توزيع كميات من مشاتل الاشجار على مختلف المؤسسات العمومية والبلديات والمؤسسات الخاصة الراجعة بالنظر إلى ولاية بن عروس حيث تمت غراسة عدد من الأشجار بالطريق المؤدية للمقبرة الإسلامية بجبل برج السدرية كما تمت تهيئة الارض البيضاء المحاذية للقنال بمنطقة الملاحة برادس وتشجيرها والتدخل على مستوى محيط الملعب البلدي لألعاب القوى بمقرين شاكر وحديقة تقسيم جنان مروى بالمحمدية وذلك بالتعاون بين هذه البلديات وممثلي عدد من المنظمات الوطنية والجمعياتويمسح الغطاء الغابي بولاية بن عروس حوالي 22 الفا و 563هكتارا وهو ما يعادل 32 فاصل 9 بالمائة من المساحة الجملية للولاية والتي تقدر ب68 ألف هكتار تقريبا ويحتوي على اشجار غابية مختلفة كالعرعار والصنوبر الحلبي والكالتوس والاكاسيا وغيرها من الأنواع الأخرى التي تحفظ الأراضي الفلاحية من الانجراف وتحافظ على المخزون التراثي الطبيعي للجهة .يذكر أن مجمل التدخلات خلال موسم التشجير المنقضي 2020/2021 شملت غراسة وشملت التدخلات خلال الموسم الحالي تشجير 93 هكتارا بكميات من الأصول الغابية بلغ عددها 91 الفا و659 شجرة .