بنزرت: ضبط  القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية

افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مجيب قديش، بانه مع انتهاء مرحلة الاستئناف لدى المحكمة الإدارية بشان الطعون تم ضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقررة لنهار 17 ديسمبر المقبل .





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وبين المصدر ذاته لمراسل وات ، ان قائمة المترشحين تظم 39 شخصا ،موزعين على 7 دوائر انتخابية بالجهة وهي :-دائرة بنزرت الشمالية وتضم مترشحين اثنين هما سامي وفاطمة الربيعي،- -دائرة العالية راس الجبل غار الملح : وتضم 8 اشخاص هم جلال الدين بالرحيمة وحاتم الزعيم وحمدي الكواش وعبد اللطيف الدريدي و عبد الواحد القبوبي و قدور حفيظ وووفاء بن سليمان و يوسف الطرشون.-دائرة اوتيك ماطر : تضم 5 مترشحين وهم احمد السعيداني و الحبيب الرزقي و جلال التهامي وسمير بالمومن و وليد حبابو.-دائرة سجنان وغزالة وجومين: تضم 6 مترشحين وهم رضا السحباني وسامي الحويجي وسامي المعلاوي وسامي الطوجاني ومحمد السعيداني ويونس المشرقي .-دائرة بنزرت الجنوبية : تضم 5 مترشحين وهم احمد الذوادي و المنجي السعيداني و علي الجميعي وفتحي المشرقي و نوال المعلاوي .-دائرة منزل بورقيبة تينجة : تضم 7 مترشحين وهم المنصف الساطوري وحذامي الشنيتي وسليم حراقة وماجدة الورغي ومحمد فتحي البجاوي وهالة الطرودي وهناء الحداد .-دائرة جرزونة منزل جميل : تضم 6 مترشحين وهم المكي شقرون ورضا الغربي وسيرين بوصندل وعادل القرمازي ونسرين الخميري و وليد بوعبسة.وبين رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت ان مكتب الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وعلاوة على اعمال التكوين والانتدابات الخاصة بمراقبي الحملة والبالغ عددهم 68 شخصا سيسعى هذه الأيام لتنظيم لقاءات مفتوحة مع جميع المترشحين الـ39 عن دائرة ولاية بنزرت الانتخابية من اجل مزيد الحديث عن مختلف مراحل واجواء الحملة الانتخابية والتفاعل معهم بشان مختلف تساؤلاتهم في هذا الاطار .