كأس العالم قطر 2022: المنتخب التونسي يتحول اليوم الى الدوحة

يتحول المنتخب التونسي لكرة القدم إلى الدوحة اليوم الإثنين استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق منافساتها يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل وذلك بعد انتهاء تربصه الإعدادي الأخير مساء الاحد بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية والذي شارك فيه عدد من اللاعبين الناشطي في البطولة التونسية وفي عدد من البطولات العربية . وقد تم خلاله التركيز على الاعداد البدني .

وسيخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الأخيرة مع نظيره الإيراني /الأربعاء المقبل بالدوحة.. .





والتحق بتربص المنتخب التونسي امس المدافع الدولي ولاعب كان الفرنسي علي العابدي، ومهاجم الكويت الكويتي ياسين الخنيسي وبلال العيفة على ان يتواصل التحاق بقية عناصر المجموعة بمقر اقامة المنتخب بالدوحة في الساعات المقبلة.

ويستعد جلال القادري مدرب المنتخب التونسي اليوم الإثنين للإعلان عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيُمثلون المنتخب في المونديال.

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ويخوض المنتخب التونسي مبارياته في كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك، ويستهل مشاركته السادسة في كأس العالم والثانية على التوالي، بمُلاقاة منتخب الدنمارك يوم 22 من الشهر الجاري.

وكان المنتخب التونسي قد خاض ثلاث مباريات ودية مع منتخبات تشيلي واليابان والبرازيل في إطار التحضيرات.



والتحق بتربص المنتخب التونسي امس المدافع الدولي ولاعب كان الفرنسي علي العابدي، ومهاجم الكويت الكويتي ياسين الخنيسي وبلال العيفة على ان يتواصل التحاق بقية عناصر المجموعة بمقر اقامة المنتخب بالدوحة في الساعات المقبلة.ويستعد جلال القادري مدرب المنتخب التونسي اليوم الإثنين للإعلان عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيُمثلون المنتخب في المونديال.ويخوض المنتخب التونسي مبارياته في كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك، ويستهل مشاركته السادسة في كأس العالم والثانية على التوالي، بمُلاقاة منتخب الدنمارك يوم 22 من الشهر الجاري.وكان المنتخب التونسي قد خاض ثلاث مباريات ودية مع منتخبات تشيلي واليابان والبرازيل في إطار التحضيرات.