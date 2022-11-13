حملات لغراسة الأشجار بعدد من مناطق ولاية أريانة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة

بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة، انتظمت بعدد من مناطق ولاية أريانة اليوم الأحد حملات تشجير وغراسة وتعهد للنباتات، بمشاركة هياكل رسمية وممثلي منظمات من المجتمع المدني وجمعيات ناشطة في المجال البيئي ومؤسسات خاصة.

واحتضن منتزه النحلي حملة لغراسة الأشجار ولترسيخ هذا النشاط لدى التونسيين والتوعية باهمية الشجرة في التقليص من حدة التغيرات المناخية واثارها السلبية على الكائنات الحية، وذلك بإشراف وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومشاركة عدة جمعيات ومنظمات على غرار جمعية نادي الصيادين وجمعية الياسمين.





وفي حي النصر تمت تهيئة منطقة خضراء بنهج الأمين الشابي كانت لسنوات مصبا للفضلات ومأوى للسيارات وهي المنطقة الثانية بعد حديقة نهج اريانة الورود التي تمت تهيئتها سنة 2019.

كما نظمت الوكالة العقارية الصناعية بالمنطقة الصناعية بشطرانة حملة لغراسة حوالي 200 شجرة بمحيط ووسط المنطقة الصناعية بأريانة الصغرى في إطار برنامج يشمل غراسة 1000 شجرة بكامل المنطقة إلى غاية منتصف عام 2023.

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ويهدف هذا البرنامج إلى حماية المناخ ومقاومة الانحباس الحراري واستعادة التنوع البيولوجي وذلك في إطار التزام البلديات والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية بغراسة 50 ألف شجرة الى غاية 2027 في كامل المناطق الصناعية بكامل تراب الجمهورية بالشراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ووزارة الفلاحة.





وفي حي النصر تمت تهيئة منطقة خضراء بنهج الأمين الشابي كانت لسنوات مصبا للفضلات ومأوى للسيارات وهي المنطقة الثانية بعد حديقة نهج اريانة الورود التي تمت تهيئتها سنة 2019.كما نظمت الوكالة العقارية الصناعية بالمنطقة الصناعية بشطرانة حملة لغراسة حوالي 200 شجرة بمحيط ووسط المنطقة الصناعية بأريانة الصغرى في إطار برنامج يشمل غراسة 1000 شجرة بكامل المنطقة إلى غاية منتصف عام 2023.ويهدف هذا البرنامج إلى حماية المناخ ومقاومة الانحباس الحراري واستعادة التنوع البيولوجي وذلك في إطار التزام البلديات والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية بغراسة 50 ألف شجرة الى غاية 2027 في كامل المناطق الصناعية بكامل تراب الجمهورية بالشراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ووزارة الفلاحة.