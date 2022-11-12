بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 10): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد و التي جرت مساء اليوم السبت :
قاعة الحمامات
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الترجي الرياضي-النادي الافريقي 31-26
قاعة قصور الساف
ن-ك-اليد بقصور الساف-نادي ساقية الزيت 33-34
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-جمعية الحمامات 25-23
قاعة بني خيار
بعث بني خيار-نادي كرة اليد بجمال 32-27
قاعة المهدية
مكارم المهدية-سبورتينغ المكنين 30-28
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الهلالي 24-24
الترتيب ن ل
1 - النجم الرياضي الساحلي 26 9
2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 9
3 - النسر الرياضي بطبلبة 20 10
4-مكارم المهدية 19 10
- - البعث الرياضي ببني خيار 19 10
6- - الترجي الرياضي التونسي 18 6
-- النادي الافريقي 18 8
8- سبورتينغ المكنين 17 10
9- النادي الرياضي الهلالي 15 9
10 - نادي كرة اليد بقصور الساف 11 8
-- نادي كرة اليد بجمال 11 9
- 12 جمعية الحمامات 9 7
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