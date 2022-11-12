بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 10): النتائج و الترتيب



في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد و التي جرت مساء اليوم السبت :







قاعة الحمامات

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الترجي الرياضي-النادي الافريقي 31-26

قاعة قصور الساف

ن-ك-اليد بقصور الساف-نادي ساقية الزيت 33-34

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قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-جمعية الحمامات 25-23

قاعة بني خيار

بعث بني خيار-نادي كرة اليد بجمال 32-27

قاعة المهدية

مكارم المهدية-سبورتينغ المكنين 30-28

قاعة طبلبة

نسر طبلبة-النادي الهلالي 24-24



الترتيب ن ل

1 - النجم الرياضي الساحلي 26 9

2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 9

3 - النسر الرياضي بطبلبة 20 10

4-مكارم المهدية 19 10

- - البعث الرياضي ببني خيار 19 10

6- - الترجي الرياضي التونسي 18 6

-- النادي الافريقي 18 8

8- سبورتينغ المكنين 17 10

9- النادي الرياضي الهلالي 15 9

10 - نادي كرة اليد بقصور الساف 11 8

-- نادي كرة اليد بجمال 11 9

- 12 جمعية الحمامات 9 7



قاعة الحماماتالترجي الرياضي-النادي الافريقي 31-26قاعة قصور السافن-ك-اليد بقصور الساف-نادي ساقية الزيت 33-34قاعة اولمبي سوسةالنجم الساحلي-جمعية الحمامات 25-23قاعة بني خياربعث بني خيار-نادي كرة اليد بجمال 32-27قاعة المهديةمكارم المهدية-سبورتينغ المكنين 30-28قاعة طبلبةنسر طبلبة-النادي الهلالي 24-241 - النجم الرياضي الساحلي 26 92 - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 93 - النسر الرياضي بطبلبة 20 104-مكارم المهدية 19 10- - البعث الرياضي ببني خيار 19 106- - الترجي الرياضي التونسي 18 6-- النادي الافريقي 18 88- سبورتينغ المكنين 17 109- النادي الرياضي الهلالي 15 910 - نادي كرة اليد بقصور الساف 11 8-- نادي كرة اليد بجمال 11 9- 12 جمعية الحمامات 9 7