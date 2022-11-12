استعدادا للمستقبل :"على الجمعيات الاعتماد على إمكانيات الذكاء الاصطناعي" (مستشار في التحول الرقمي)

قال المستشار في التحول الرقمي أيمن بن سليمان ، اليوم السبت ، إنه استعدادا للمستقبل ، يجب على الجمعيات الاعتماد على إمكانيات الذكاء الاصطناعي.





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وشدد بن سليمان، خلال ملتقى انتظم بمقر مدينة الثقافة بتونس حول موضوع "المجتمع المدني والانتقال الرقمي: نحو بيئة رقمية شاملة ملائمة للمجتمع المدني التونسي" وذلك ببادرة من مركز المعلومات للتدريب والدراسات والتوثيق حول الجمعيات،على أهمية التحول الرقمي باعتباره مسارا يسمح بتعويض مسارات المهن اليدوية المتواجدة حاليا بصفة كلية، بأحدث البدائل الرقمية.وأوضح أن التحول الرقمي يتضمن العديد من التغييرات للجمعيات ويؤثر على جميع مكونات أنشطتها مثل الحوكمة وإدارة العضويات ومتابعة المستفيدين وانتداب المتطوعين وأشكال جديدة للتمويل وغيرها .ومن جهته ، أكد مدير عام مركز "إفادة"رياض دبو، أن اختيار موضوع الملتقى يأتي من قناعة بأن التحول الرقمي أصبح ،أكثر من أي وقت مضى ، محور أي تغيير أو تحول..و أضاف أن" الرقمنة أصبحت تغزونا وهي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ونتيجة لذلك ، ستواجه الجمعيات تحديًا حقيقيًا يتمثل في حاجتها الحقيقية لتعزيز قدراتها حتى تنخرط في مجال الرقمنة ".و بين أنه يمكن للرقمنة أن تساعد منظمات المجتمع المدني على زيادة شفافيتها أمام الحكومة وعامة الناس فضلا عن وتعزيز شرعيتها ومصداقيتها.وأشار إلى أن التحول الرقمي سيسمح بالتأكيد للمجتمع المدني باكتشاف التحديات والفرص التي تظهر من خلال عدة جوانب مجتمعية ، مبينا أنه خلال أزمة فيروس كورونا اعتمدت الجمعيات على الابتكار من خلال المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في إدارة الأزمة.ولفت رئيس مركز " افادة " الى أن هذا المركز منخرط في هذا التحول الرقمي وتفتح المجال للولوج إلى قواعد بياناتها" ، معلنا أنه في سنة 2023، سينشئ المركز منصة تدريب عبر الإنترنت بالإضافة إلى تطوير تطبيقة "سمارت افادة" للهاتف المحمول وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للتحول الرقمي.وينتظم الملتقى بمناسبة القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستنعقد في جربة يومي 19 و 20 نوفمبر ، وتناول 5 محاور ، وهي المجتمع المدني والتحول الرقمي: التحديات والمعوقات و المخاطر والتهديدات التي يجب أن تواجهها منظمات المجتمع المدني لضمان نجاح التحول الرقمي ومشاركة المواطنين في سياق الانتقال و عامل التحول الرقمي والرقمي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب ودور وسائل الإعلام المجتمعية في المواطنة الرقمية.وتم خلال هذا الملتقى، استعراض عديد الشهادات لممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي اختارت الانخراط في التحول الرقمي من خلال إنشاء منصات رقمية لتعزيز قدراتها وتبادلها.ويشارك في الملتقى خبراء وممثلون عن المجتمع المدني وممثلون عن المؤسسات العامة والشركات الخاصة.