مندوب حماية الطّفولة يتعهّد بإشعار متعلّق بشبهة تحرّش جنسي لأب على ابنته القاصر

كشفت وزارة الأسرة والمرأة الطّفولة وكبار السن أنّ المندوب الجهوي لحماية الطّفولة تعهّد بإشعار متعلّق بشبهة تحرّش جنسي لأب، على ابنته القاصر (12 سنة) وذلك منذ أن كان عمرها 5 سنوات.





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وأعلنت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، إصدار تدبير عاجل بالتنسيق مع قاضي الأسرة بفصل الطفلة عن والدها وإيوائها صحبة شقيقها القاصر بإحدى المؤسسات الرعائية نظرا لدرجة خطورة وضعيّة التهديد، مؤكدة، أن قسم الطبّ النفسي للأطفال بالجهة سيتعهد بمتابعة الوضعية النفسية للضحية .وتولت مصالح المندوبية الجهوية لحماية الطّفولة إعلام النّيابة العموميّة من أجل فتح تحقيق في شبهة التحرش الجنسي على معنى الفصل 25 من مجلة حماية الطّفل والفصلين 3 و226 من القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطّفل.وسيعقد قاضي الأسرة المتعهد بالقضية مطلع الأسبوع القادم جلسة لمواصلة النظر في التدابير الحمائيّة، علما وأن الأب في حالة فرار.وذكرت الوزارة بأن الاشعار حول كلّ أشكال التهديد لمصلحة الطفل الفضلى واجب محمول على الجميع وأنّه يمكن الاشعار عبر الرقم الأخضر المجّاني 1809.