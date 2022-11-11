انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة مسابقة تحدي ميغارا يوم 17 نوفمبر بقمرت

تحتضن مدينة قمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) من 17 الى 18 نوفمبر 2022 الدورة الثالثة لتظاهرة مسابقة "تحدي ميغارا" (ميغارا تشالنج) التي ستتنافس خلالها بلديات من حوالي 20 بلدا من العالم للفوز بجائزة أحسن مشروع بلدي ذكي.





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وستتمحور هذه الدورة، التي تنظمها منذ سنة 2017 جمعية "ميغارا للمدن الذكية المستدامة"، موضوع الاقتصاد الدائري ليكون أيضا محور المناقشات والحوارات التي ستدار على امتداد يومين خلال فعاليات التظاهرة ، وفق بيانات الجمعية.وسيحضر التظاهرة، التي ستلتئم تحت شعار "الاقتصاد الدائري نحو نموذج اقتصادي جديد"، عديد من ممثلي الحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمستشارين الوطنيين والدوليين من الدول العربية والأفريقية والأوروبية (الجزائر وليبيا والطوغو والكوت ديفوار والكاميرون والسنغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال والمجر وإيطاليا وإسبانيا وألبانيا وسوريا والمملكة العربية السعودية ولبنان وعمان والأردن).ويتضمن برنامج الملتقى عقد مؤتمرات ومناقشات بتأطير من خبراء دوليين وخبراء من القطاع الخاص وممثثلي هياكل ومؤسسات حول التحديات المتعلقة بقطاع البيئة والاقتصاد الدائري، وفق المصدر ذاته.كما سيتم على هامش هذا الحدث، تنظيم معرض سيضم مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.وتنتظم هذه التظاهرة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبلديتي سيدي بوسعيد وقرطاج وبدعم من مشروع "بروتاكت" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ومؤسسة " هنريش شتيفتونغ" والوكالة الالمانية للتعاون الفني بليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع "شارت".