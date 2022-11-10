رونالدو وعناصر الخبرة على رأس قائمة البرتغال لكأس العالم 2022

أعلن فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022 والتي شهدت وجود عناصر الخبرة المتمثلة في كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وبيبي مدافع بورتو والحارس روي باتريسيو.

وضم المدرب المتوج ببطولة أوروبا 2016، 26 لاعبا في قائمة المنتخب الذي كان المركز الثالث عام 1966 هو أفضل إنجازاته في نهائيات كأس العالم.





ولم تشهد القائمة اسم ريناتو سانشيز لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وسيطرت البطولة الانقليزية الممتازة، على اختيار سانتوس، حيث ضمت القائمة عشرة لاعبين من أندية مختلفة.

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وتفتتح البرتغال مشوارها في البطولة بمواجهة غانا يوم 24 نوفمبر الجاري، قبل اللعب أمام أوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.



وجاءت قائمة البرتغال على النحو التالي:

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حراس مرمى: ديوغو كوستا - روي باتريسيو - خوزيه سا

المدافعون: جواو كانسيلو - روبن دياز - ديوغو دالوت - بيبي - دانيلو بيريرا - أنطونيو سيلفا - نونو منديز - رفائيل جيريرو.

لاعبو الوسط: روبن نيفيز - وليام كارفاليو - جواو بالينيا - برونو فرنانديز - فيتينيا - أوتافيو - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا - غواو ماريو.

المهاجمون: كريستيانو رونالدو - جواو فيلكس - رافائيل لياو - ريكاردو هورتا - أندريه سيلفا - غونسالو راموس.



ر/حسني









ولم تشهد القائمة اسم ريناتو سانشيز لاعب وسط باريس سان جيرمان.وسيطرت البطولة الانقليزية الممتازة، على اختيار سانتوس، حيث ضمت القائمة عشرة لاعبين من أندية مختلفة.وتفتتح البرتغال مشوارها في البطولة بمواجهة غانا يوم 24 نوفمبر الجاري، قبل اللعب أمام أوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.حراس مرمى: ديوغو كوستا - روي باتريسيو - خوزيه ساالمدافعون: جواو كانسيلو - روبن دياز - ديوغو دالوت - بيبي - دانيلو بيريرا - أنطونيو سيلفا - نونو منديز - رفائيل جيريرو.لاعبو الوسط: روبن نيفيز - وليام كارفاليو - جواو بالينيا - برونو فرنانديز - فيتينيا - أوتافيو - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا - غواو ماريو.المهاجمون: كريستيانو رونالدو - جواو فيلكس - رافائيل لياو - ريكاردو هورتا - أندريه سيلفا - غونسالو راموس.ر/حسني