دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة : المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المغربي صفر-2

انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-0 مساء اليوم الثلاثاء, بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) لحساب الجولة الأولى لدورة اتحاد شمال افريقيا لهاته الفئة العمرية, المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الجزائر سنة 2023.





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وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل في الدقيقة ال55 عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب عبد الحميد ماعلي, قبل أن يضيف مواطنه اسماعيل بختي الهدف الثاني في الدقيقة ال86.أما اللقاء الثاني لحساب ذات الجولة, سيجمع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء,المنتخب الليبي ونظيره المصري (س 18 و 15 دق), علما أن المنتخب الجزائري متاهل مباشرة لنهائيات كاس افريقيا 2023 بصفتها البلد المنظم.وضمنت سبعة منتخبات من أصل 12, بطاقة العبور الى نهائي كاس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة ,المقرر بالجزائر من 8 الى 30 افريل 2023 .ويتعلق الأمر بالجزائر (البلد المنظم), السنغال, نيجيريا مالي, بوركينافاسو, الصومال وجنوب السودان.برنامج دورة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:تونس - المغرب صفر-2ليبيا- مصر (س 18 و15 دق)ملعب 5 جويلية 1962 ( س15) : مصر - تونسملعب 5 جويلية 1962 ( س 18 و 15 دق) : المغرب- ليبياالملعب والساعة سيعلنان عليهما لاحقا : تونس - ليبياالملعب والساعة سيعلنان عليهما لاحقا : مصر - المغرب.