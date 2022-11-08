قفصة: تدخلات تنموية في عدّة قطاعات بمدينة القصر أهمّها إستئناف أشغال مركز ترفيهي وتهيئة منتزه حضري

تشهد مدينة القصر من ولاية قفصة حاليا تدخلات تنموية على غرار أشغال تهيئة مركز ترفيهي ومنتزه حضري، وهما من المشاريع المُدرجة في إطار برنامج للتنمية المندمجة حظيت به هذه المعتمدية منذ سنة 2013 ويتضمّن عدّة تدخلات تهمّ بالخصوص تعصير الطرقات، والتشجيع على العمل المستقلّ، وتهيئة فضاءات ترفيهية، والتنمية الفلاحية.





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وقد أُستُؤنفت، في هذا السياق، في شهر أكتوبر المنقضي، الأشغال المتصلة بإحداث مركز ترفيهي هو الأوّل من نوعه في مدينة القصر، ويتكوّن من مسبح وقاعات للتنشيط وفضاء عائلي، بكلفة 1.4 مليون دينار، ومن المتوقّع أن تتسلّم بلدية المكان هذا المشروع بعد إنتهائه بعد 5 أشهر.كما إنطلقت كذلك في إطار برنامج التنمية المندمجة أشغال تهيئة منتزه حضري بمنطقة الزاوية بالقصر الذي يتكوّن بالخصوص من ملعب رياضي ومن فضاءات ترفيهية أخرى.وحسب المنسّق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بولاية قفصة، عبد المجيد نجماوي، فإن برنامج التنمية المندمحة الخاصّ بمعتمدية القصر قد إنطلق منذ سنة 2013، إلّا أن إنجاز بعض مكوّناته عرف "بعض التعطيلات" ذات الطابع الإداري والمالي.ومن التدخلات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2022 بالقصر، حفر بئر عميقة هي حاليا في طور التجهيز والكهربة على أن تُخصّص مياهها لتهيئة منطقة سقوية للرّي التكميلي مساحتها 100 هكتار، بالإضافة إلى تهيئة السوق الأسبوعية بمدينة القصر، وتعبيد 10 كلم من الطرقات البلدية، ومدّ شبكة لتصريف مياه الأمطار بحيّ المندرة، وتوسعة شبكة التنوير العمومية من خلال تركيز 226 نقطة إضاءة.وتضمّن هذا البرنامج، في جانب آخر منه، التشجيع على الإنتصاب الخاص، وخلق مشاريع خاصّة لفائدة الباعثين الشبان، حيث تمّت حسب هذا المسؤول، مساعدة 162 شاب وفتاة من معتمدية القصر على بعث مشاريع فلاحية وفي المهن والحرف الصغرى، علاوة على تكوين وتدريب 64 منتفعا آخر حول كيفية بعث المشاريع وتسييرها.فم