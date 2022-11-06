الرابطة الاولى - الجولة السادسة - الفوز الاول للنادي البنزرتي هذا الموسم

حقق النادي البنزرتي فوزه الاول في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بانتصاره على الملعب التونسي بهدف نظيف في المباراة التي دارت اليوم الاحد في ملعب الهادي النيفر بباردو في اطار الدفعة الثانية من مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى).

ويدين النادي البنزرتي بهذا الفوز للاعبه خليل بلبوز الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 72 .



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وبهذه النتيجة، ارتقى النادي البنزرتي الى المركز الثالث برصيد 5 نقاط رفقة امل حمام سوسة واتحاد تطاوين والملعب التونسي.وكان الترجي الرياضي انتصر امس السبت بملعب حمادي العقربي برادس على اتحاد تطاوين بنتيجة 3 اهداف نظيفة سجلها كل من الدولي محمد علي بن رمضان د37 ود42 من ضربة جزاء والمغربي صابر بوغرين د53 محققا العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها منذ انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، ورافعا رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني، علما وأنّه خاض 3 مقابلات فقط ، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف اتحاد تطاوين عند 5 نقاط في المركز الرابع من فوز وحيد وتعادلين.كما عزز النجم الساحلي مركزه في الصدارة بفوزه في ملعب حمام سوسة على هلال الشابة بثلاثية نظيفة حققها كل من لؤي بن حسين د47 وزين الدين بوتمان د59 ومحمد ضاوي د67ويملك النجم في رصيده 10 نقاط من اربع مقابلات سجل خلالها 3 انتصارات وتعادل واحد .وفي المجموعة الثانية، تمكن الاولمبي الباجي من تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم بانتصاره على ارضه على النجم المتلوي بنتيجة 3-1. وكان الملعب التونسي بادر بالتسجيل في الدقيقة 35 لكن سرعان ما عدل الاولمبي الباجي النتيجة بواسطة اغبوزو كلوساه (د49) قبل ان يضاعف احمد العمري النتيجة (د52) ثم اسامة بوقرة (د65).وارتقى الاولمبي الباجي بفضل هذا الانتصار الى المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف اتحاد بن قردان المتصدر ب9 نقاط فيما تجمد رصيد النجم المتلوي عند نقطتين في المركز السابع قبل الاخير.وفي سيدي بوزيد حسم التعادل مباراة اولمبيك سيدي بوزيد ومستقبل سليمان 2-2 . وكان اولمبيك سيدي بوزيد حسم امره في الوقت القاتل حيث تمكن لاعبه حسن الشلي من التدارك ليقلب تاخره 2-1 الى تعادل 2-2وكان مستقبل سليمان تقدم في النتيجة بواسطة مبرنار باباكار من ضربة جزاء (د33) غير ان اولمبيك المكان نجح في تعديل النتيجة بفضل كريست جونيور (د49) ثم ضاعف حبيب يكن النتيجة لفائدة مستقبل سليمان (د53) ليقول الاولمبيك كلمته الاخيرة في الدقيقو الاخيرة من عمر اللقاء عن طريق حسن الشلي.ويحتل سيدي بوزيد المركز الخامس برصيد 5 نقاط بالتساوي مع مستقبل الرجيش فيما ياتي مستقبل سليمان في المركز الرابع ب6 نقاط.في ملعب الهادي النيفر بباردوالملعب التونسي - النادي البنزرتي 1-3ملعب حمادي العقربي برادسالترجي التونسي - اتحاد تطاوين 3-صفرملعب حمام سوسةالنجم الساحلي - هلال الشابة 3 -صفر1-النجم الساحلي 10 4 3 1 0 12 32-الترجي الرياضي 9 3 3 0 0 6 13--الملعب التونسي 5 4 1 2 1 5 4-اتحاد تطاوين 5 5 1 2 2 3 6-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 9-النادي البنزرتي 5 5 1 2 2 4 77-هلال الشابة 4 6 1 1 4 5 88-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0المجموعة الثانية6 نوفمبر 2022في ملعب سيدي بوزيداولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل سليمان 2-2في ملعب باجةالاولمبي الباجي - نجم المتلوي 3-11- اتحاد بن قردان 9 4 3 0 1 4 12-الاولمبي الباجي 8 6 2 2 2 6 53-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 14-مستقبل سليمان 6 5 1 3 1 2 35-مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 2-اولمبيك سيدي بوزيد5 4 1 2 1 4 17-نجم المتلوي 2 5 0 2 3 2 7-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0