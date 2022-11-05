جمعية جراحة الصدر تنظم مراطونا توعويا لتقصي سرطان الرئة تحت شعار" 10 الاف خطوة ضد السرطان"، غدا الأحد

تنظم جمعية جراحة الصدر التونسية، صباح يوم غد الأحد، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، مراطونا توعويا لتقصي سرطان الرئة تحت شعار" 10 الاف خطوة ضد السرطان" ، انطلاقا من شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة في اتجاه البحيرة ، وذلك بالشراكة مع جمعية " الرياضة للجميع "وزارتي الصحة والشباب و الرياضة و بلدية تونس و الاهلال الأحمر التونسي،

وأفاد رئيس الجمعية الدكتو



..



.

.. ...

ر المختص في جراحة الصدر بلحسن السماتي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنه سيتم خلال هذه التظاهرة وضع مستوصف متنقل على الذمة يشرف عليه فريق طبي وشبه طبي لإجراء العديد من الفحوصات المتعلقة بالتقصي المبكر لسرطان الرئة ، فضلا عن تقديم نصائح للمرضى والعمل على توجيههم .وأضاف أنه سيتم توجيه المدخنين المتراوحة أعمارهم بين 55 و74 سنة أو الذين يدخنون علبة أو أكثر من السجائر بصفة يومية ولمدة لا تقل عن 30 سنة، لإجراء صور"السكانار " المنخفضة الاشعاع المخصصة لتقصي سرطان الثدي وذلك بصفة مجانية في احدى المصحات الخاصة أو المستشفيات العموميةونصح الدكتور جميع المدخنين بضرورة فحص رئتيهم بصفة دورية بهدف التدخل في الوقت المناسب في حال حدوث تعكرات خطيرة خاصة وأن سرطان الرئة من بين الأمراض الصامتة التي لا تظهر أعراضه الا بعد استفحاله في الجسم ، مشددا على أن التقصي المبكر لهذا السرطان يمكن أن ينجي المصاب به من الموت .وبين الدكتور أن ثقافة التقصي المبكر لسرطان الرئة غير معمول به في تونس بالشكل الكافي وهو ما يجعل 300 مصابا فقط ينجون منه من جملة 6 الاف إصابة يتم تسجيلها سنويا، مشيرا الى أن كلفة التكفل بالامراض المتصلة بالتدخين في تونس تناهز 1.8 من الدخل الخام الوطني أي ما يعادل 102 ألف مليون دينار.يذكر أن جمعية جراحة الصدر التونسية هي جمعية علمية تأسست في جانفي 2022 تضم جميع جراحين الصدر التونسيين تهدف الى النهوض بالجراحة الصدرية و تهتم بمواكبة جميع التقدمات العلمية والبحوث العلمية في هذا المجال كما تعمل على مرافقة الجراحين الشبان لتعزيز كفاءاتهم .